Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Viana

Abatedouro clandestino vendia carne de cavalo como se fosse de boi no ES

Local foi fechado na manhã desta quarta-feira (8), em Araçatiba; equipes da prefeitura encontraram animal desossado e com as patas amarradas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 fev 2023 às 17:28

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 17:28

Local foi fechado na manhã desta quarta-feira (8), na localidade de Araçatiba; equipes da prefeitura encontraram animal desossada e com as patas amarradas
No local havia equipamentos para desossa de animais, além de currais e frigoríficos Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
Um abatedouro clandestino foi fechado, na manhã desta quarta-feira (8), por vender carne de cavalo como sendo de boi. O local ficava na região de Araçatiba, em Viana. Na hora em que os agentes da prefeitura chegaram, havia um animal com as patas amarradas, já abatido e desossado, e outros três prestes a serem mortos.
A operação, denominada "Pata Quebrada", foi feita por equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Viana, do Programa de Bem-estar Animal É o Bicho! e da Secretaria de Defesa Social do município, junto à Guarda Municipal.
Assim que viram as equipes chegando, os suspeitos que estavam no local fugiram. No entanto, deixaram uma moto e uma bolsa com documentos para trás, além de um caderno de anotações com possíveis compradores. No local também havia equipamentos para desossa de animais, como machados e facas, além de currais e frigoríficos.
Abatedouro clandestino vendia carne de cavalo como se fosse de boi no ES

Abatedouro clandestino de cavalo é fechado em Viana

O material foi entregue à Polícia Civil, que vai investigar para onde a carne seria destinada. De acordo com a prefeitura, a carne de cavalo seria vendida como se fosse de boi, em alguns locais da Grande Vitória
Em 6 de setembro do ano passado, o local já havia sido fechado por equipes da Polícia Civil, da Prefeitura de Viana e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Na época, oito pessoas foram presas. Apesar disso, o abatedouro ilegal voltou a ser utilizado para o crime.
Os animais foram resgatados e levados para um rancho. O cavalo abatido foi levado para descarte adequado.

Capotamento na saída

Ainda durante a ação, após deixarem o assentamento, um carro passou em alta velocidade ultrapassando os veículos das equipes da prefeitura e capotou bem na frente deles.
Após identificação e checagem, a Guarda Municipal de Viana obteve a informação de que o carro era roubado. No veículo, houve duas vítimas: uma mulher teve o joelho fraturado e um homem apresentou fraturas diversas. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

É proibido vender carne de cavalo no ES?

No Espírito Santo, o Ministério da Agricultura desconhece empreendedores rurais autorizados a produzir carne de cavalo. Se existe venda ou mesmo abate, o serviço é irregular, de acordo com o órgão. Podem ser comercializados aqui produtos vindos de outros Estados com certificação e autorização para realizar negociações interestaduais.
Embora não tenha registros sobre exportação do produto, o Espírito Santo também já chegou a vender carne de cavalo. Em 2003, o Estado faturou US$ 15.441 com a exportação do produto para a Áustria.
> Entenda melhor sobre a venda desse tipo de carne no Estado
Os frigoríficos autorizados a abater cavalos no Brasil estão inscritos no Serviço de Inspeção Federal (SIF), o que garante que a segurança, a qualidade e a higiene da carne serão fiscalizadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime guarda municipal Viana Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana
Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados