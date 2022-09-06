O caso envolve um negócio irregular, mas, para além disso, também causa um estranhamento por envolver um item exótico para os capixabas. E levanta a questão: afinal, é proibido vender ou comer carne de cavalo no Brasil? Curiosamente, a resposta é não.

No Brasil, produtores que criam e abatem cavalos focam o mercado internacional Crédito: Wirestock/Pixabay

Em alguns Estados, principalmente na Região Nordeste, o alimento é consumido como qualquer outro tipo de carne. Mas como, culturalmente, a carne equina não é tão popular no Brasil, alguns produtores que investem na área optam por criar e abater os animais para a venda no mercado externo.

Your browser does not support the audio element. Carne de cavalo pode ser vendida no Espírito Santo

No Espírito Santo, o Ministério da Agricultura desconhece empreendedores rurais autorizados a produzir esse tipo de carne. Se existe venda ou mesmo abate, o serviço é irregular, de acordo com o órgão. Podem ser comercializados aqui produtos que vêm de outros Estados com certificação e autorização para realizar negociações interestaduais.

Embora não tenha registros sobre exportação do produto, o Espírito Santo também já chegou a vender carne de cavalo. Em 2003, o Estado faturou US$ 15.441 com a exportação do produto para a Áustria.

Os frigoríficos autorizados a abater cavalos no Brasil estão inscritos no Serviço de Inspeção Federal (SIF), o que garante que a segurança, a qualidade e a higiene da carne serão fiscalizadas.

Atualmente, só existem cinco propriedades no Brasil registradas no SIF que fabricam esse tipo de carne: três na Bahia (BA), uma em Minas Gerais (MG) e uma no Rio Grande do Sul (RS).

Os principais compradores da carne equina brasileira são Rússia, Hong Kong, Japão, Bélgica e Vietnã. Mas Tailândia, Alemanha, Chipre, Grécia, Índia, Cazaquistão, Filipinas e Panamá também consomem. Por lá, o alimento chega a ser considerado quase uma iguaria e é utilizado no preparo de almôndegas, salame, mortadela, salsicha e carne defumada, por exemplo.

FISCALIZAÇÃO

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a regulamentação sobre carnes para consumo humano é feitA pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que é o órgão responsável por autorizar a comercialização.

De acordo com o Mapa, uma vez produzida, armazenada e comercializada de forma adequada, a carne pode mesmo ser vendida e não faz mal, além de ser bastante apreciada por quem consome.

"Como qualquer outro animal cuja carne é comercializada, o cavalo só pode ser abatido em ambientes que passam por um serviço de inspeção. É essa fiscalização que vai dizer se a carne está própria ou não para o consumo. Sem a devida certificação, não deve ser comercializada ou consumida em hipótese alguma”, informou a superintendência do órgão.

A inspeção ocorre em três níveis, cada uma com um propósito. Se a fiscalização for realizada por serviços municipais, por exemplo, a carne só pode ser comercializada no município.

Para garantir que não está consumindo carne clandestina, na hora da compra, é possível exigir até a nota fiscal, segundo o Mapa. Mas, via de regra, os produtos devem conter carimbos do serviço de inspeção federal, estadual ou municipal.

Sem inspeção, existe risco à saúde, pois as mesmas doenças que contaminam o animal podem contaminar o ser humano. E o cuidado não vale só para a carne de cavalo, mas para qualquer outro alimento de origem animal.