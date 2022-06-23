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Transporte em gaiolas

Polícia resgata 386 cães que seriam levados a festival de carne na China

Do caminhão, os cachorros foram levados sob custódia policial, onde receberam atendimento médico. Os cães encontrados no veículo eram de várias raças

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 18:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2022 às 18:53
Animais seriam levados a festival de carne na China
Animais seriam eriam levados a festival de carne na China Crédito: ONG Love without Borders
A polícia chinesa resgatou 386 cachorros de várias raças que eram transportados em gaiolas em um caminhão em condições precárias para um festival de carne de cachorro, o Yulin Dog Meat Festival, na China, segundo a People.
Segundo a HSI (Humane Society International), vários dias antes do festival começar, em 21 de junho, a polícia e ativistas de animais em Shaanxi interceptaram um caminhão cheio de cachorros presos em gaiolas de arame em um calor sufocante.
Com a ajuda de ativistas da CAPP (China Animal Protection Power), as autoridades retiraram os cães do caminhão e os levaram sob custódia protetora. "Eles provavelmente estavam no caminhão há dias, desidratados e famintos, muitos deles com sinais visíveis de ferimentos e doenças. Teriam sido espancados até a morte", disse Lin Xiong, um dos ativistas que ajudaram no resgate, à People.
Do caminhão, os cachorros foram levados sob custódia policial, onde receberam atendimento médico. Os cães encontrados no veículo eram de várias raças e alguns usavam coleiras de animais de estimação -um sinal apontando para alguns dos cães eram animais de estimação roubados.
O comerciante de cães ligado aos caninos no caminhão concordou em abrir mão de todos os animais, muitos dos quais foram encontrados com problemas de saúde física. Agora que o comerciante renunciou à guarda dos cães, o CAPP trabalhará para que os cães recebam todos os cuidados de que precisam e ajudará os animais a encontrarem lares.
"Foi um imenso alívio quando o comerciante de cães oficialmente renunciou à posse dos cães para que a polícia pudesse entregá-los aos cuidados dos ativistas. Agora que eles estão seguros, eles têm a melhor chance de se recuperar", disse Wendy Higgins, diretora de mídia internacional da HSI, à People.

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