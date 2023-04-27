Abatedouro clandestino que vendia carne de cavalo é demolido em Viana

Polícia Civil , com apoio da Guarda Municipal de Viana e Secretaria de Meio Ambiente de Viana, realizou na manhã desta quinta-feira (27), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão contra suspeitos de comercializarem carne de cavalo em Cariacica Viana . Além disso, foi realizado uma demolição de um abatedouro clandestino em Viana.

De acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, os alvos são responsáveis por furtar cavalos ou comprar os animais a preços baixos, abater e comercializar como se fosse carne bovina para comércios locais.

O primeiro alvo era uma propriedade rural de Viana, que fica em Araçatiba. O mandado de busca e apreensão foi realizado em uma casa que fica a 50 metros do abatedouro clandestino. Um celular foi apreendido com um homem, de 63 anos, que se identificou como dono da residência.

Nada relacionado à prática ilegal do abate foi encontrado na casa. Em seguida, os policiais e agentes foram até o abatedouro para cumprir uma ordem de demolição.

"Estamos cumprindo uma medida cautelar expedida pela Justiça de demolição desse local. Esse local já foi alvo de duas operações policiais, onde foi descoberto um abate clandestino, inclusive de cavalos, mesmo depois dessas duas operações, um trabalho da Polícia Civil, identificamos que essa quadrilha continua na prática", explicou o Major Enoni Erlacher, secretário de Defesa Social de Viana.

Ainda de acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, a operação aconteceu em outros cinco pontos nos municípios de Viana e Cariacica. A Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão, além de três de prisão.

Os alvos eram os proprietários do abatedouro clandestino. Os estabelecimentos comerciais da Grande Vitória, que compravam essas carnes, também são alvos da operação.

"No desenrolar das investigações da PC, foram identificados alguns estabelecimentos que estariam adquirindo esse produto de forma ilícita. Foram embargados e fechados por não terem os alvarás sanitários tampouco licenças ambientais" Luiz Guilherme da Costa Cruz - Secretário de meio ambiente de Viana

Abatedouro clandestino é demolido em Viana Crédito: Vanessa Calmon

De acordo com a Polícia Civil, os proprietários furtavam cavalos, abatiam e vendiam como carne bovina na Grande Vitória. Alguns cavalos doentes eram comprados a R$ 150.

Na época da operação, foram encontrados 17 cavalos vivos prontos para o abate e diversos porcos que eram alimentados com vísceras dos animais abatidos. O local chegou a ser fechado.

Há dois meses, a Prefeitura de Viana fez outra operação no local de depois de receber denúncias que a prática ilegal continuava. Ninguém foi preso, mas a cena encontrada na época era um flagrante de abate em condições precárias.