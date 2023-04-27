Operação mira suspeitos de matar Fernando Cabeção em Vila Velha

TV Gazeta, fotos de três alvos – eles já foram denunciados pelo Confira as imagens: O delegado Tarik Souki, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, divulgou para a repórter Daniela Carla, da, fotos de três alvos – eles já foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e conseguiram fugir durante a operação.

Da esquerda p/ direita: Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos; e Adailton Silva Santos, de 27 anos Crédito: Reprodução

Os indivíduos que fugiram são Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos; e Adailton Silva Santos, de 27 anos. A TV Gazeta apurou que os três são suspeitos de diversos crimes na região de Guaranhuns, como ataques e tiroteios no bairro e em outras localidades, além de homicídios. Os nomes deles foram checados por A Gazeta e constam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

TV Gazeta apurou ainda que Cássio e Edson são suspeitos de envolvimento na morte Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, morto em 2020 e acusado de participação na A reportagem daapurou ainda que Cássio e Edson são suspeitos de envolvimento na morte Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, morto em 2020 e acusado de participação na morte do juiz Alexandre Martins, em 2003

A operação desta quinta-feira (27) buscou suspeitos de participação em outros dois crimes. O primeiro ocorrido em janeiro de 2022, quando Lorran Oliveira de Jesus, de 27 anos, foi morto a tiros.

O segundo ocorreu 40 dias depois, quando Matheus Alves dos Santos, de 18 anos, foi baleado na cabeça e morreu, e um adolescente de 16 e anos foi baleado no pé e conseguiu fugir. Os dois haviam sido sequestrados em Guaranhuns levados para o bairro Vale Encantado.

A Polícia Civil afirmou que Cassion, Edson e Adailton são suspeitos de envolvimento nessas duas ocorrências.