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Polícia em Guaranhuns

Operação mira suspeitos de matar Fernando Cabeção em Vila Velha

Homem morto em 2020 era acusado de participação na morte do juiz Alexandre Martins, em 2003; ação policial na manhã desta quinta (27) e prendeu dois homens – outros três conseguiram fugir

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2023 às 12:53
A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (27) no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, à procura de indivíduos suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas. Ação teve objetivo de cumprir dez mandados de prisão, e dois homens foram presos. Parte dos alvos são suspeitos de participação na morte de Fernando Cabeção, além de outros homicídios na região. 
O delegado Tarik Souki, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, divulgou para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, fotos de três alvos – eles já foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e conseguiram fugir durante a operação. Confira as imagens:
Da esquerda p/ direita: Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos; e Adailton Silva Santos, de 27 anos
Da esquerda p/ direita: Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos; e Adailton Silva Santos, de 27 anos Crédito: Reprodução
Os indivíduos que fugiram são Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos; e Adailton Silva Santos, de 27 anos. A TV Gazeta apurou que os três são suspeitos de diversos crimes na região de Guaranhuns, como ataques e tiroteios no bairro e em outras localidades, além de homicídios. Os nomes deles foram checados por A Gazeta e constam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
A reportagem da TV Gazeta apurou ainda que Cássio e Edson são suspeitos de envolvimento na morte Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, morto em 2020 e acusado de participação na morte do juiz Alexandre Martins, em 2003.
Investigações mostram que a morte de Cabeção ocorreu após ele ter imposto novas regras ao tráfico de drogas da região de Guaranhuns.
A operação desta quinta-feira (27) buscou suspeitos de participação em outros dois crimes. O primeiro ocorrido em janeiro de 2022, quando Lorran Oliveira de Jesus, de 27 anos, foi morto a tiros.
O segundo ocorreu 40 dias depois, quando Matheus Alves dos Santos, de 18 anos, foi baleado na cabeça e morreu, e um adolescente de 16 e anos foi baleado no pé e conseguiu fugir. Os dois haviam sido sequestrados em Guaranhuns levados para o bairro Vale Encantado.
A Polícia Civil afirmou que Cassion, Edson e Adailton são suspeitos de envolvimento nessas duas ocorrências.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a corporação informou que “a operação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha está em andamento. Por isso, no momento, não temos outras informações. Os resultados da operação serão divulgados em momento oportuno."

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