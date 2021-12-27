Quarto suspeito de envolvimento na morte de Fernando Cabeção é preso no ES

De acordo com o titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Halabi Souki, o suspeito foi o responsável por ter conseguido os veículos usados no crime. "Para realizar a prisão, fizemos um levantamento de dados que apontou o endereço da casa de parentes, onde ele possivelmente estaria", explicou.

Fernando Cabeção foi assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Foto leitor | Monatagem A Gazeta

Segundo a Polícia Civil , o suspeito confirmou em depoimento que foi responsável por ter conseguido os veículos utilizados no crime, mas negou sobre o envolvimento dele no homicídio de Fernando Cabeção.

Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado ao Centro de Triagem (CTV) de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

OUTROS PRESOS

O assassinato de Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, foi planejado por pessoas próximas a ele . De acordo com informações passadas no dia 20 pela Polícia Civil, amigos de infância e um irmão dele participaram do crime, cometido em 28 de junho de 2020, no bairro Itapuã, em Vila Velha.

À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o delegado Tarik Halabi Souki explicou que o crime começou a ser planejado após uma desavença devido às novas regras que Cabeção implementou no tráfico de drogas da região de Guaranhuns, no mesmo município.

O irmão da vítima, que tem 42 anos, foi preso no dia 17, no bairro Columbia, em Colatina . Escondido no interior, ele comandava o tráfico de drogas da região de Guaranhuns desde o homicídio. As investigações apontaram que ele foi o principal mentor do assassinato. O nome dele não foi divulgado. A região de Guaranhuns era chefiada por Fernando Cabeção

Além do irmão de Fernando Cabeção, outros dois suspeitos, de 22 e 28 anos, foram detidos no mesmo dia, em Vila Velha : um no bairro Guaranhuns e outro em Xuri. Na ocasião, a Polícia Civil informou que outros seis suspeitos de envolvimento no crime continuavam soltos, com mandado de prisão em aberto.

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DINÂMICA DO CRIME

No dia do crime, Fernando Cabeção saiu de Vitória, onde morava, para ir a um churrasco na casa do pai, em Guaranhuns. “Ele estava sendo vigiado e, quando saiu, passou a ser perseguido por cinco indivíduos, três de carro e dois de moto, até parar em um semáforo da Terceira Ponte , onde foi cercado”, contou Tarik.

De acordo com o delegado, a vítima levou cerca de 15 tiros. Em seguida, os executores fugiram e incendiaram o automóvel usado por eles. “Além deles, três ajudaram a vigiar, sendo os mentores intelectuais, e um foi responsável por conseguir os veículos utilizados no homicídio”, disse.

O carro em que a vítima estava era um BMW, dirigido pela esposa de Fernando Cabeção. O casal foi cercado na Avenida Doutor Olívio Lira (antiga Avenida Carioca), na altura do Shopping Praia da Costa. O traficante não resistiu aos tiros, e a mulher sofreu alguns ferimentos em consequência dos estilhaços de vidro.

Carro utilizado pelos executores no assassinato de Fernando Cabeção foi incendiado pelos criminosos após o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

ENVOLVIMENTO EM MORTE DE JUIZ

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O magistrado integrava uma missão especial federal que, desde o ano anterior, investigava ações do crime organizado no Espírito Santo.