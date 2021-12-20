Irmão e amigos de infância planejaram morte de Fernando Cabeção

Fernando Cabeção estava livre há cerca de sete meses quando foi assassinado em Vila Velha Crédito: Foto leitor | Monatagem A Gazeta

"Ele impôs algumas regras e excluiu algumas pessoas, gerando uma animosidade e um racha no grupo de narcotraficantes. Outros líderes locais iniciaram um complô para executá-lo" Tarik Halabi Souki - Delegado titular da DHPP de Vila Velha

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A DINÂMICA DO CRIME

No dia do crime, Fernando Cabeção saiu de Vitória, onde morava, para ir a um churrasco na casa do pai, em Guaranhuns. “Ele estava sendo vigiado e, quando saiu, passou a ser perseguido por cinco indivíduos, três de carro e dois de moto, até parar em um semáforo da Terceira Ponte , onde foi cercado”, contou Tarik.

De acordo com o delegado, a vítima levou cerca de 15 tiros. Em seguida, os executores fugiram e incendiaram o automóvel usado por eles. “Além deles, três ajudaram a vigiar, sendo os mentores intelectuais, e um foi responsável por conseguir os veículos utilizados no homicídio”, disse.

Carro utilizado pelos executores no assassinato de Fernando Cabeção foi incendiado pelos criminosos após o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O carro em que a vítima estava era um BMW, dirigido pela esposa de Fernando Cabeção. O casal foi cercado na Avenida Doutor Olívio Lira (antiga Avenida Carioca), na altura do Shopping Praia da Costa. O traficante não resistiu aos tiros, e a mulher sofreu alguns ferimentos em consequência dos estilhaços de vidro.

ENVOLVIDO EM MORTE DE JUIZ: RELEMBRE O CASO

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O magistrado integrava uma missão especial federal que, desde o ano anterior, investigava ações do crime organizado no Espírito Santo