Irmão e amigos de infância planejaram morte de Fernando Cabeção

O assassinato de Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, foi planejado por pessoas próximas a ele. De acordo com informações passadas nesta segunda-feira (20) pela Polícia Civil, amigos de infância e um irmão dele participaram do crime, cometido em junho do ano passado no bairro Itapuã, em Vila Velha.
À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o delegado Tarik Halabi Souki explicou que o crime começou a ser planejado após uma desavença devido a novas regras que Cabeção implementou no tráfico de drogas da região de Guaranhuns, no mesmo município.
"Ele impôs algumas regras e excluiu algumas pessoas, gerando uma animosidade e um racha no grupo de narcotraficantes. Outros líderes locais iniciaram um complô para executá-lo"
O irmão da vítima, que tem 42 anos, foi preso na última sexta-feira (17) no bairro Columbia, em Colatina. Escondido no interior, ele comandava o tráfico de drogas da região de Guaranhuns desde o homicídio — a polícia divulgou imagem aérea do bairro (veja abaixo). As investigações apontaram que ele foi o principal mentor do assassinato. O nome dele não foi divulgado.
Além do irmão de Fernando Cabeção, outros dois suspeitos, de 22 e 28 anos, foram detidos no mesmo dia, em Vila Velha: um no bairro Guaranhuns e outro em Xuri. Os três estão presos temporariamente por 30 dias. Já outros seis suspeitos de envolvimento no crime continuam soltos, com mandado de prisão em aberto.
A DINÂMICA DO CRIME
No dia do crime, Fernando Cabeção saiu de Vitória, onde morava, para ir a um churrasco na casa do pai, em Guaranhuns. “Ele estava sendo vigiado e, quando saiu, passou a ser perseguido por cinco indivíduos, três de carro e dois de moto, até parar em um semáforo da Terceira Ponte, onde foi cercado”, contou Tarik.
De acordo com o delegado, a vítima levou cerca de 15 tiros. Em seguida, os executores fugiram e incendiaram o automóvel usado por eles. “Além deles, três ajudaram a vigiar, sendo os mentores intelectuais, e um foi responsável por conseguir os veículos utilizados no homicídio”, disse.
O carro em que a vítima estava era um BMW, dirigido pela esposa de Fernando Cabeção. O casal foi cercado na Avenida Doutor Olívio Lira (antiga Avenida Carioca), na altura do Shopping Praia da Costa. O traficante não resistiu aos tiros, e a mulher sofreu alguns ferimentos em consequência dos estilhaços de vidro.
ENVOLVIDO EM MORTE DE JUIZ: RELEMBRE O CASO
No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O magistrado integrava uma missão especial federal que, desde o ano anterior, investigava ações do crime organizado no Espírito Santo.
No total, dez pessoas foram acusadas de participar do crime, entre elas o Fernando Cabeção, que foi apontado como um dos intermediários. Após a confirmação da morte dele em junho de 2020, o pai do juiz comentou o ocorrido e disse que "todo o óbito é lamentável, mas que ele recebeu o que merecia".