'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

A estilista e ex-Spice Girl Victoria Beckham afirmou que ela e o seu marido, o ex-jogador David Beckham, "sempre tentaram ser os melhores pais possíveis" Crédito: Getty Images

A estilista e ex integrante da banda Spice Girls Victoria Beckham afirmou que ela e o seu marido, o ex-jogador David Beckham, "sempre tentaram ser os melhores pais possíveis", em sua primeira resposta pública após o filho mais velho do casal, Brooklyn Peltz Beckham, expor publicamente um desentendimento dentro da família.

Brooklyn publicou, em janeiro (19/1), um longo comunicado no Instagram , no qual acusou os pais de tentarem "arruinar" seu relacionamento com a esposa, Nicola Peltz, e de basearem o amor familiar na promoção pública da "marca Beckham".

Em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal, Victoria disse: "Acho que sempre — nós amamos muito nossos filhos… Nós sempre tentamos ser os melhores pais possíveis. E, sabe, estamos sob os holofotes há mais de 30 anos, e tudo o que sempre tentamos fazer foi proteger nossos filhos e amá-los."

Victoria desejou feliz aniversário a Brooklyn nas redes sociais no mês passado (4/3), mas a entrevista marca seu primeiro comentário direto sobre o desentendimento familiar.

Em um comunicado de seis páginas publicado no Instagram em janeiro (19/1), Brooklyn deixou claro que a relação com os pais havia se deteriorado, afirmando que se sentiu obrigado a responder depois que eles "continuaram a recorrer à imprensa".

Segundo Brooklyn, sua mãe "desistiu de fazer o vestido [de casamento] de Nicola de última hora" e "dançou de forma muito inapropriada comigo diante de todos" durante a cerimônia.

Ele também afirmou que a sua família valoriza "a promoção pública e os contratos de publicidade acima de tudo", acrescentando que "o 'amor' familiar é medido por quanto se publica nas redes sociais ou pela rapidez com que se abandona tudo para aparecer e posar em uma foto de família".

O relato de Brooklyn sobre o seu casamento foi contestado publicamente por alguns dos presentes na cerimônia. O DJ Fat Tony apoiou a versão de Brooklyn sobre a "dança constrangedora" com a mãe, mas o cantor Marc Anthony disse que a forma como os fatos foram apresentados "está longe da verdade".

David Beckham não comentou diretamente o caso, mas, ao falar de forma geral sobre redes sociais em um painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, pouco depois da declaração de Brooklyn, afirmou que crianças "podem cometer erros".

Brooklyn Beckham se casou com Nicola Peltz em abril de 2022 Crédito: Reuters

As acusações de Brooklyn sobre os pais

Uma das acusações mais explosivas de Brooklyn é que sua mãe, Victoria, teria "sequestrado" a primeira dança do seu casamento com Nicola Peltz. Segundo ele, a dança teria sido planejada "semanas antes" e incluía uma canção de amor romântica.

"Em frente aos 500 convidados do nosso casamento, Marc Anthony me chamou ao palco, onde, segundo a programação, ocorreria minha dança romântica com minha esposa", relata ele. "Mas, no lugar dela, estava minha mãe, esperando para dançar comigo."

"Ela dançou 'sobre' mim na frente de todos, o que foi muito inadequado. Nunca me senti mais desconfortável ou humilhado em toda a minha vida."

O que se sabe é que Brooklyn afirma que o incidente foi tão traumático que o casal sentiu que precisava começar de novo.

"Queríamos renovar nossos votos, para poder criar novas recordações do dia do nosso casamento, que trouxessem alegria e felicidade, não ansiedade e constrangimento."

Ele afirma que sua mãe, que é estilista, havia "cancelado a produção do vestido de Nicola na última hora, sem considerar como ela estava animada para vestir seu modelo, o que a forçou a procurar com urgência um novo vestido".

As reportagens da época indicam que Nicola, agora com 31 anos, havia se recusado a vestir um dos modelos de Victoria Beckham.

Mas Nicola contou posteriormente ao jornal The Times que, após trocas de mensagens de texto sobre o vestido, sua então futura sogra percebeu que seu ateliê não conseguiria terminar a tempo. Na época, Nicola também negou categoricamente as especulações de que haveria uma rixa.

Por fim, Nicola usou no casamento uma criação de Valentino.

Brooklyn também afirmou que seus pais "pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para assinar a cessão dos direitos ao meu nome", semanas antes da cerimônia.

Não se sabe ao certo a que direitos ele se refere.

Brooklyn afirma que se recusou a concordar com a cessão, o que "afetou a receita e eles nunca mais me trataram da mesma forma desde então".

Em sua postagem, ele também abordou outro incidente que havia alimentado as especulações sobre a rixa: a ausência dele e da esposa na festa de 50 anos de David Beckham, no último mês de maio, em Londres.

Brooklyn contou que o casal viajou para o Reino Unido, para o aniversário, mas eles foram "rejeitados por uma semana, enquanto esperávamos no nosso quarto de hotel, tentando planejar um tempo de qualidade com ele [David]".

"Ele [David] rechaçou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na sua grande festa de aniversário, com 100 convidados e câmeras por todos os cantos", segundo Brooklyn.

Ele conta que seu pai "finalmente concordou" em se encontrar com ele, desde que Nicola não estivesse presente.

Brooklyn chamou esta condição de "tapa na cara", destacando que sua família se recusou a vê-lo em uma viagem seguinte a Los Angeles, nos Estados Unidos.

Uma das acusações mais graves do filho mais velho de David Beckham é que, por trás da imagem minuciosamente cuidada dos Beckham, estão relacionamentos que não são autênticos.

Ele afirma que sua família valoriza "a promoção e a aprovação pública acima de tudo".

"A marca Beckham vem em primeiro lugar", escreveu ele, destacando que o "'amor' familiar é decidido pela sua quantidade de postagens nas redes sociais".

"Meus pais me controlaram na maior parte da minha vida", prossegue Brooklyn. "Cresci com uma ansiedade esmagadora."

"Pela primeira vez na vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu."