Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

A semana trará novos encontros e transformações profundas aos nativos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Nesta semana, a entrada do Sol em Touro, em tensão com Plutão, poderá trazer crises e mudanças profundas, exigindo desapego de padrões antigos e cuidado com atitudes possessivas. Além disso, a comunicação estará mais direta com Mercúrio em Áries e em conjunção com Marte e Saturno, favorecendo resoluções importantes, mas pedindo atenção ao tom para evitar conflitos.

Por sua vez, Vênus em Touro com Urano estimulará novidades, mudanças nos valores e novos encontros, desafiando o equilíbrio entre segurança e liberdade. Marte em Áries e em conjunção com Mercúrio, Netuno e Saturno indicará a necessidade de foco, disciplina e persistência para concretizar objetivos, evitando cansaço e dispersão.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano passará por mudanças que o incentivarão a buscar maneiras mais autênticas e inovadoras de expressar seus valores e ideais Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Nesta semana, você tenderá a se deparar com desafios nas finanças, além de uma pressão para agir com rapidez e assertividade no trabalho. Por conta disso, precisará revisar a forma como administra os recursos materiais e exercer a disciplina no ambiente profissional, evitando desperdiçar energia em projetos confusos ou discussões desnecessárias.

Por outro lado, o período poderá trazer mudanças repentinas, o(a) incentivando a buscar maneiras mais autênticas e inovadoras de expressar seus valores e ideais. Ao longo desta fase, o ideal será agir com paciência diante de obstáculos e imprevistos, garantindo, inclusive, que as ações do presente estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo.

Touro

Transformações no setor financeiro trarão oportunidades para o taurino renovar a forma como lida com os recursos materiais Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de afirmar a própria identidade e seus desejos. Todavia, poderá se deparar com resistências externas ou desafios que exigirão uma reavaliação das atitudes habituais. Ainda nesta fase, suas ações e pensamentos estarão voltados para questões internas. Nesse cenário, tenha cautela e disciplina para não se sobrecarregar com excesso de responsabilidades ou ideias pessimistas que limitem o seu progresso. Além disso, busque transformar os conflitos da vida íntima em força para agir.

No setor financeiro, haverá a possibilidade de mudanças inesperadas. Essa situação, inclusive, trará oportunidades para renovar a forma como lida com os recursos materiais. Diante disso, procure se abrir para o novo, mas sem negligenciar os seus valores.

Gêmeos

Nesta semana, o geminiano deverá exercer a disciplina no que se refere às finanças Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você desejará renovar a sua identidade e ter mais independência. Porém, essa vontade deverá ser equilibrada com a estabilidade pessoal. Para tanto, evite rupturas bruscas, tenha cautela com as tensões internas e procure encarar as suas sombras com senso de realidade. Essas atitudes o(a) ajudarão a evitar a sobrecarga emocional e os conflitos externos.

Também será importante exercer a disciplina no que se refere às finanças, uma vez que o excesso de entusiasmo e a falta de foco poderão levar a gastos desnecessários e a promessas difíceis de cumprir. No campo social, pratique a paciência ao lidar com grupos, garantindo assim que seu ímpeto de inovar não comprometa as relações já construídas.

Câncer

O setor profissional exigirá uma postura firme e estratégica do canceriano Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você poderá se deparar com desafios no setor profissional, o que exigirá uma postura firme e estratégica para equilibrar as metas de longo prazo com as pressões dos colegas ou figuras de autoridade. Também busque exercer a paciência e a disciplina no trabalho, pois a urgência em agir entrará em conflito com questões burocráticas ou responsabilidades que demandam atenção aos detalhes.

Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de oscilações emocionais na vida pessoal. Diante disso, ao longo da semana, procure se recolher para processar informações complexas, bem como agir com consciência e evitar promessas exageradas.

Leão

O período favorecerá mudanças positivas e o encontro do leonino com pessoas que têm ideias inovadoras Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você tenderá a dedicar bastante atenção à carreira. Nesse setor, inclusive, precisará lidar com possíveis disputas de poder ou transformações profundas nos objetivos de longo prazo. Embora sinta a necessidade de resolver os desafios profissionais, tome cuidado para que o excesso de responsabilidade ou visões rígidas não limitem a sua capacidade de expansão e aprendizado. Além disso, procure manter a mente aberta para aprender com os obstáculos. Em relação aos projetos em grupo e interações sociais, o período favorecerá mudanças positivas e encontros com pessoas que têm ideias inovadoras.

Virgem

Para o virginiano, o setor financeiro exigirá disciplina e senso de realidade na gestão dos recursos compartilhados Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Ao longo desta semana, procure adotar uma postura resiliente diante de transformações profundas. Abandonar velhas convicções será essencial para evitar disputas de poder desgastantes. Quanto ao campo profissional, algumas mudanças também pedirão o desapego de métodos antigos. No processo, apenas evite agir por impulso.

Por fim, o setor financeiro exigirá disciplina e senso de realidade na gestão dos recursos compartilhados. Isso porque o excesso de otimismo possivelmente irá gerar riscos materiais e cobranças burocráticas. Busque, neste período, organizar os pensamentos e agir com paciência, sobretudo em momentos de crise.

Libra

O desejo de expansão e liberdade trará uma energia de renovação ao libriano Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você passará por transformações internas importantes. No processo, precisará se desapegar de antigos padrões e analisar a forma como compartilha seus recursos e intimidades. Nos relacionamentos, haverá a necessidade de diálogo. Além disso, as interações poderão se tornar mais tensas e burocráticas, o que exigirá paciência e maturidade.

Ainda nesta fase, o desejo de expansão e liberdade trará uma energia de renovação e impulsionará novas filosofias de vida ou planos. Mesmo assim, será importante estabelecer limites claros e manter a disciplina nos compromissos já assumidos.

Escorpião

O escorpiano passará por mudanças inesperadas na gestão dos recursos compartilhados Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Haverá uma intensidade maior nos relacionamentos e nas parcerias, podendo gerar desafios. Nesse cenário, será importante encarar os obstáculos com transparência para evitar rupturas desnecessárias. Em relação ao trabalho e à saúde, o período exigirá organização e disciplina. Essas atitudes o(a) ajudarão a lidar com as responsabilidades mais exaustivas.

No campo financeiro, ocorrerão mudanças inesperadas na gestão dos recursos compartilhados. Diante disso, procure se desapegar de antigos métodos para abrir espaço a novas oportunidades materiais. Ademais, tenha cuidado com decisões impulsivas e busque transformar a pressão externa em um processo de amadurecimento.

Sagitário

O sagitariano deverá investir em organização e evitar discussões impulsivas, organizando melhor as ideias Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você precisará dedicar mais atenção ao setor profissional e à saúde, pois pressões no ambiente de trabalho poderão gerar desgastes físicos ou disputas de poder. Nos relacionamentos próximos e nas parcerias, mudanças repentinas e a necessidade de liberdade tenderão a surgir. Nesse cenário, será importante agir com calma para que o desejo de inovação não leve ao rompimento de acordos.

Em relação aos projetos pessoais, procure ter disciplina. Isso porque o excesso de otimismo possivelmente provocará gastos desnecessários e promessas difíceis de cumprir. Ao investir na organização e evitar discussões impulsivas, haverá a chance de estruturar melhor as suas ideias.

Capricórnio

Haverá possibilidade de mudanças inesperadas no trabalho do capricorniano Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com tensões e falhas na comunicação, especialmente no ambiente doméstico. Essa situação, por sua vez, poderá levar a discussões impulsivas e a mal-entendidos, o que comprometerá a harmonia do lar. Por conta disso, será fundamental agir com maturidade e buscar o equilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas domésticas.

No trabalho, haverá a possibilidade de mudanças inesperadas, o que afetará o planejamento, mas também trará a oportunidade de aprimorar os hábitos na carreira. Ao longo da semana, procure organizar as responsabilidades profissionais e evitar promessas exageradas.

Aquário

O desejo do aquariano de realizar mudanças no setor familiar estará em alta Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock

De modo geral, você deverá ter cautela com a comunicação, pois pensamentos rígidos e diálogos tensos poderão vir à tona, gerando desgastes desnecessários. No ambiente familiar, haverá o desejo de realizar mudanças, o que impulsionará a busca por liberdade e quebra de padrões.

Ademais, ainda nesta semana, será possível que se depare com desafios que afetarão suas convicções. Diante disso, procure agir com paciência e disciplina , organizando as ideias e evitando a sobrecarga de informações. Além disso, evite tomar decisões impulsivas em negociações e se adapte às novidades que surgirem no cotidiano.

Peixes

Mudanças inesperadas e o desejo de romper antigas tradições tenderão a surgir no setor familiar do pisciano Crédito: Imagem: MaxMassa | Shutterstock