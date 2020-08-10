Loja em Laranjeiras, na Serra, é arrombada durante a madrugada

Loja de roupas é arrombada em Laranjeiras Crédito: Câmera de segurança

Veja abaixo. Imagens de uma câmera de segurança registraram um arrombamento e assalto por volta das 2h50 da madrugada desta segunda-feira (10), em uma loja de roupas localizada na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra

Your browser does not support the video tag.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, o episódio tem sido comum na região. "O suspeito já estava rodando aqui fora e chegou a tentar entrar em uma loja ao lado, mas caiu de uma altura considerável, como deu para perceber nas imagens da câmera. Assalto no meu estabelecimento foi a primeira vez, mas em Laranjeiras acontece frequentemente. Meu prejuízo foi de aproximadamente R$ 4 mil, contando a vitrine e a mercadoria. O pior é que a gente já vem de um momento delicado no comércio, cheio de prejuízo, loja fechada, é muito triste. Falo isso por todos os lojistas", afirmou.

História semelhante é a da comerciante Romilda Lamas Jadjeschi, que tem uma loja de colchões na mesma avenida. "Fomos assaltados no dia 23 de dezembro de 2018, e como teríamos o conserto do vidro quebrado, em um momento em que as empresas estão fechadas? Foram cerca de R$ 5 mil em prejuízos, somando televisão, vidro, notebook, no break. E ainda foi por volta de 23h30, tivemos que passar o resto da noite na loja, não tinha nem tapume para cercar. E esse não foi o único assalto, inclusive já aconteceu outras vezes na minha outra loja, também em Laranjeiras, de móveis e decoração", contou.

Segundo Romilda, o grande problema do entorno é a insegurança noturna. "E eu moro aqui perto. Você pode andar à noite que não vê uma viatura. Durante o dia a gente vê guarda de trânsito, polícia, mas à noite não tem. E minha loja de colchões fica em um lugar mais deserto da avenida. Gostaria que houvesse mais segurança noturna, uma base da polícia à noite, como tinha no passado. Vinte dias atrás tentaram nos roubar de novo, quebraram duas maçanetas", finalizou.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi localizada ocorrência com essas características no local informado. Também demandada, a Polícia Civil afirmou que se houve formalização do registro e se não teve prisão em flagrante, o fato deverá ser investigado pela corporação.

A respeito dos relatos de falta de policiamento na região, a PM se manifestou por meio de nota. Veja na íntegra.

"A Polícia Militar informa que atende sua missão constitucional de policiamento ostensivo preventivo e repressivo aos crimes em andamento ou na iminência de ocorrer, disponibilizando recursos humanos e materiais em diversas regiões de todo Estado, de acordo com o mapa de crimes.

Cabe ressaltar que é impossível a onipresença policial, e diante disso, o criminoso age de acordo com a oportunidade e motivação para o cometimento do delito.

Por isso é tão importante a participação da população no acionamento das equipes policiais, via 190. Do mesmo modo, é fundamental o registro nas delegacias de Polícia Civil, para posterior investigação e responsabilização dos culpados.

Para desmotivar a nova prática de crimes, é importante que a sociedade entenda seu papel e exija o cumprimento das normas legais e a criação de dispositivos que garantam o afastamento e, se possível, a recuperação dos criminosos para que estes não se sintam motivados às novas práticas delituosas