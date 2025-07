Em Vitória

Liderança do PCV na lista de mais procurados é preso no Bairro da Penha

Jonathas Jesus dos Santos, o "Pavão", foi capturado na região em que atuava, durante uma ação da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado

Integrante da lista dos mais procurados da região do Bairro da Penha , na Capital , Jonathas Jesus dos Santos, o "Pavão", foi capturado na manhã desta quarta-feira (9). Ele é apontado como liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV) , facção que atua na área, e tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.>

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Pavão foi preso durante uma ação da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), no Bairro da Penha mesmo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.>