O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Caça Fantasma, que tem como alvo integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A ação ocorre por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e visa a cumprir 17 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão. Informações apuradas pela reportagem de A Gazeta indicam que nove pessoas já foram presas.
A investigação foi instaurada pelo Gaeco para identificar crimes cometidos por integrantes do PCV e pessoas ligadas à facção que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e delitos relacionados na Grande Vitória.
As medidas judiciais de interceptações telefônicas e de buscas e apreensões, dentre outras diligências investigativas, culminaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição/porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio, por gestão criminosa de lideranças da organização criminosa que se encontram custodiadas em unidades prisionais do Estado.
'Operação Caça Fantasma' mira 17 pessoas ligadas à facção PCV no ES
Os 17 mandados de prisão temporária e os 30 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal de Vitória.
A parte ostensiva da ação contra com a participação de policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), 6º Batalhão, 7º Batalhão, 11ª Cia Independente, 12ª Cia Independente, 13ª Cia Independente, 14ª Cia Independente e 17ª Cia Independente, além dos militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuam nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.