'Operação Caça Fantasma' mira 17 pessoas ligadas à facção PCV no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Operação Caça Fantasma, que tem como alvo integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A ação ocorre por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e visa a cumprir 17 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão. Informações apuradas pela reportagem de A Gazeta indicam que nove pessoas já foram presas. Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a, que tem como alvo integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A ação ocorre por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e visa a cumprir 17 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão. Informações apuradas pela reportagem deindicam que nove pessoas já foram presas.

A investigação foi instaurada pelo Gaeco para identificar crimes cometidos por integrantes do PCV e pessoas ligadas à facção que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e delitos relacionados na Grande Vitória.

As medidas judiciais de interceptações telefônicas e de buscas e apreensões, dentre outras diligências investigativas, culminaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição/porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio, por gestão criminosa de lideranças da organização criminosa que se encontram custodiadas em unidades prisionais do Estado.

'Operação Caça Fantasma' mira 17 pessoas ligadas à facção PCV no ES

Os 17 mandados de prisão temporária e os 30 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal de Vitória.