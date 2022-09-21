Suspeitos são presos com cartas de presos para o PCV, facção de Vitória

Dois suspeitos foram presos após pararem em uma blitz em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles teriam cargo de liderança na facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), estavam em um carro clonado e levavam consigo cartas de traficantes presos destinadas aos integrantes do grupo criminoso, com sede no Bairro da Penha.
A ação aconteceu após um treinamento de enfrentamento a fraudes veiculares, ministrado pela PRF a policiais militares. Enquanto eles realizavam a fiscalização no trânsito, abordaram o veículo onde estavam os suspeitos.
"Os dois possuem passagens pela polícia, e com eles havia cartas escritas por criminosos internos do sistema prisional, direcionadas aos membros da facção na Grande Vitória", afirmou a PRF, em nota.
O veículo e os suspeitos foram levados para a delegacia. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que um suspeito de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por receptação e possuía um mandado de prisão em aberto. O outro, de 34 anos, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento e possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Mais detalhes serão passados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22).
Atualização
22/09/2022 - 11:12
A Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (22), informando sobre a autuação dos dois suspeitos. O texto foi atualizado.