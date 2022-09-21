Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Suspeitos são presos com cartas de presos para o PCV, facção de Vitória

Os dois estavam em um carro clonado e foram capturados durante uma blitz em Vila Velha, nesta quarta-feira (21)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 set 2022 às 19:51

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 19:51

Os dois estavam em carros clonados e foram capturados durante uma blitz em Vila Velha, nesta quarta-feira (21)
Veículos clonados foram apreendidos com os criminosos Crédito: Divulgação | PRF
Dois suspeitos foram presos após pararem em uma blitz em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles teriam cargo de liderança na facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), estavam em um carro clonado e levavam consigo cartas de traficantes presos destinadas aos integrantes do grupo criminoso, com sede no Bairro da Penha.
A ação aconteceu após um treinamento de enfrentamento a fraudes veiculares, ministrado pela PRF a policiais militares. Enquanto eles realizavam a fiscalização no trânsito, abordaram o veículo onde estavam os suspeitos.
"Os dois possuem passagens pela polícia, e com eles havia cartas escritas por criminosos internos do sistema prisional, direcionadas aos membros da facção na Grande Vitória", afirmou a PRF, em nota.
O veículo e os suspeitos foram levados para a delegacia. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que um suspeito de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por receptação e possuía um mandado de prisão em aberto. O outro, de 34 anos, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento e possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Mais detalhes serão passados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22).

Atualização

22/09/2022 - 11:12
A Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (22), informando sobre a autuação dos dois suspeitos. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha PCV Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados