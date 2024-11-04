Ladrões raptam e obrigam motorista de app a liberar celular para Pix em Vila Velha

Um motorista de aplicativo de 50 anos foi vítima de um sequestro seguido de roubo na madrugada de domingo (3), no bairro Vale Encantado , em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele contou que foi atender a uma corrida solicitada em nome de uma mulher, mas, chegando ao local, se deparou com três homens. Os indivíduos, de acordo com relato dele, o agrediram, o obrigaram a desbloquear o celular e fizeram transferências via Pix O trio roubou o carro da vítima, e a abandonaram amarrada.

Conforme boletim de ocorrência da PM, a vítima contou que por volta da meia-noite foi atender a uma corrida solicitada em nome de uma mulher na Avenida Guaraná, no bairro Rio Marinho, também em Vila Velha. Ao chegar ao local de partida, o motorista de aplicativo se deparou com três homens que embarcaram no veículo, um Fiat Argo, e seguiram em direção ao bairro Jockey de Itaparica. Os suspeitos, segundo a corporação, são: Tiago Wesley Souza Freitas, Yhago Correia Oliveira Falcão e Douglas Batista da Silva, de 18, 19 e 20 anos, mas não foi especificado qual seria a idade correspondente a cada um deles.

Durante o trajeto, já na Avenida Leste Oeste, o motorista de aplicativo começou a passar por momentos de terror. Segundo ele, Yhago, que estava no banco de trás, usou um cinto de nylon para tentar enforcá-lo. Douglas, que estava no banco do carona, colocou uma faca no pescoço dele e cobriu sua cabeça com uma balaclava. Segundo o relato do homem aos policiais, Douglas também estava com uma arma de fogo e o ameaçou, dizendo: "Cala a boca. Eu vou te matar. Não reage", teria dito.

Depois, os bandidos teriam soltado o cinto do pescoço do motorista de aplicativo e amarrado as mãos dele, o abandonando na Avenida São Gabriel da Palha, no bairro Vale Encantado. Ele, então, pediu ajuda e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Além do carro, os suspeitos levaram o celular da vítima e a obrigaram a desbloquear o aparelho, usado para realizar uma transferência via PIX de R$ 300 para a conta de uma mulher.

Pelo rastreador, a Polícia Militar localizou o veículo na Rua Desengano, ainda no bairro Rio Marinho. No local, os três suspeitos foram abordados e reconhecidos pela vítima. Durante a revista, o celular do motorista foi recuperado e devolvido. O carro, no entanto, foi levado ao pátio da Polícia Civil.