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Foi abandonado amarrado

Ladrões raptam e obrigam motorista de app a liberar celular para Pix em Vila Velha

Corrida foi solicitada em nome de mulher, mas, no local de partida, homem se deparou com três suspeitos – que o agrediram, roubaram seu carro e o abandonaram amarrado

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:22

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:22
Um motorista de aplicativo de 50 anos foi vítima de um sequestro seguido de roubo na madrugada de domingo (3), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele contou que foi atender a uma corrida solicitada em nome de uma mulher, mas, chegando ao local, se deparou com três homens. Os indivíduos, de acordo com relato dele, o agrediram, o obrigaram a desbloquear o celular e fizeram transferências via Pix O trio roubou o carro da vítima, e a abandonaram amarrada.
Conforme boletim de ocorrência da PM, a vítima contou que por volta da meia-noite foi atender a uma corrida solicitada em nome de uma mulher na Avenida Guaraná, no bairro Rio Marinho, também em Vila Velha. Ao chegar ao local de partida, o motorista de aplicativo se deparou com três homens que embarcaram no veículo, um Fiat Argo, e seguiram em direção ao bairro Jockey de Itaparica. Os suspeitos, segundo a corporação, são: Tiago Wesley Souza Freitas, Yhago Correia Oliveira Falcão e Douglas Batista da Silva, de 18, 19 e 20 anos, mas não foi especificado qual seria a idade correspondente a cada um deles. 
Durante o trajeto, já na Avenida Leste Oeste, o motorista de aplicativo começou a passar por momentos de terror. Segundo ele, Yhago, que estava no banco de trás, usou um cinto de nylon para tentar enforcá-lo. Douglas, que estava no banco do carona, colocou uma faca no pescoço dele e cobriu sua cabeça com uma balaclava. Segundo o relato do homem aos policiais, Douglas também estava com uma arma de fogo e o ameaçou, dizendo: "Cala a boca. Eu vou te matar. Não reage", teria dito.
Depois, os bandidos teriam soltado o cinto do pescoço do motorista de aplicativo e amarrado as mãos dele, o abandonando na Avenida São Gabriel da Palha, no bairro Vale Encantado. Ele, então, pediu ajuda e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Além do carro, os suspeitos levaram o celular da vítima e a obrigaram a desbloquear o aparelho, usado para realizar uma transferência via PIX de R$ 300 para a conta de uma mulher. 
Pelo rastreador, a Polícia Militar localizou o veículo na Rua Desengano, ainda no bairro Rio Marinho. No local, os três suspeitos foram abordados e reconhecidos pela vítima. Durante a revista, o celular do motorista foi recuperado e devolvido. O carro, no entanto, foi levado ao pátio da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 19, 20 e 18 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, foram autuados em flagrante por extorsão qualificada, praticada mediante a restrição de liberdade da vítima, condição essencial para a obtenção de vantagem econômica e, por roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pela restrição da liberdade da vítima, com aumento de pena pelo uso de violência ou ameaça com emprego de arma. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 

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