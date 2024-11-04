Viagens do Transcol são retomadas em Vitória e Viana após ataques a ônibus

Ônibus voltam a circular normalmente em Vitória e Viana, na manhã desta segunda Crédito: Governo do Estado

Nos bairros de Vitória a circulação de ônibus já havia voltado na noite de domingo, segundo a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). Já em Viana, a retomada foi confirmada na manha desta segunda-feira.

Em entrevista dada ainda na noite de ontem, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que os ataques aos ônibus teriam relação com o tráfico de drogas. Em Vitória, o motivo seria morte de um membro do Primeiro Comando de Vitória (PCV) em confronto com a Polícia Militar.