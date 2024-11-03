Homem é preso por descumprir medida protetiva e resistir à prisão em Aracruz

Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem, de 33 anos, foi preso após descumprir uma medida protetiva e resistir à prisão, na noite de sábado (2) no distrito de Guaraná, em Aracruz , Norte do Espírito Santo. Ele acabou levando um tiro na perna por resistir à ação policial com uma chave de fenda na mão.

Segundo a polícia, o suspeito estaria ameaçando sua ex-esposa de morte e fugiu com a chegada dos militares. Um cerco foi montado, e o suspeito começou a pular vários quintais na fuga.

De acordo com os militares, ele empunhou a chave em direção a um dos policias dizendo que não iria se entregar. Para parar o suspeito que iria agredir, um tiro foi disparado e atingiu a perna do suspeito. Ele foi encaminhado ao Hospital São Camilo e, segundo a PM, permanecerá sob escolta enquanto permanecer no hospital.

Ainda de acordo com o registro policial, nos últimos três meses foram registrados cinco ocorrências de Lei Maria da Penha do suspeito contra a vítima.