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Violência contra a mulher

Homem é preso por descumprir medida protetiva e resistir à prisão em Aracruz

Suspeito acabou levando um tiro na perna ao tentar resistir a prisão com uma chave de fenda na mão

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 19:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 nov 2024 às 19:54
Delegacia Regional de Aracruz
Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem, de 33 anos, foi preso após descumprir uma medida protetiva e resistir à prisão, na noite de sábado (2) no distrito de Guaraná, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Ele acabou levando um tiro na perna por resistir à ação policial com uma chave de fenda na mão.
Segundo a polícia, o suspeito estaria ameaçando sua ex-esposa de morte e fugiu com a chegada dos militares. Um cerco foi montado, e o suspeito começou a pular vários quintais na fuga.
De acordo com os militares, ele empunhou a chave em direção a um dos policias dizendo que não iria se entregar. Para parar o suspeito que iria agredir, um tiro foi disparado e atingiu a perna do suspeito. Ele foi encaminhado ao Hospital São Camilo e, segundo a PM, permanecerá sob escolta enquanto permanecer no hospital.
Ainda de acordo com o registro policial, nos últimos três meses foram registrados cinco ocorrências de Lei Maria da Penha do suspeito contra a vítima.
A Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz. O suspeito, de 33 anos, foi autuado em flagrante por ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele também foi autuado por resistência e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

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