Homem é detido conduzindo moto com restrição de furto em Vitória

Um motociclista foi levado à Delegacia Regional de Vitória após ser flagrado pela Guarda Municipal com uma moto Honda, com restrição de furto, na tarde deste domingo (3), na avenida Serafim Derenzi, próximo à Corregedoria da Polícia Militar, em Maruípe.

A detenção realizada teve como base um alerta recebido do Centro de Operações e Monitoramento (CIOM) da Prefeitura da Capital que acusou que o veículo possuía a restrição.

Ao ser acionada, a Guarda iniciou as buscas pela avenida Leitão da Silva e após percorrer toda a sua extensão, seguiu para a avenida Serafim Derenzi, onde, por volta das 14 horas, localizou o condutor parado em um semáforo.