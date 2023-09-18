Justiça manda prender (de novo) PM que matou adolescente em Pedro Canário

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Thafny havia tido a prisão preventiva revogada após o Poder Judiciário acolher o pedido da defesa. Na ocasião, em 12 de julho, o cabo da PM deixou o presídio no Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar, em Vitória, onde estava detido. Consta no mandado de prisão que o policial terá que ser levado novamente para o local.

Os outros quatro militares apontados como participantes do assassinato, junto com Thafny, estão livres desde o dia 3 de maio deste ano.

Procurado pela reportagem, o advogado Márcio Bezerra, que faz a defesa de Thafny da Silva Fernandes, informou que tomará as medidas judiciais adequadas na defesa do militar, que segue sendo assistido pelo jurídico da Associação dos Cabos e Soldados da PM.

"A defesa recebe com surpresa nova decisão da decretação de prisão preventiva, entende que a nova decisão prisional não atende os requisitos autorizadores da prisão preventiva, no entanto, respeita a decisão do juízo", comunicou.

A Polícia Militar confirmou, em nota, a prisão de Thafny. "O referido policial apresentou-se de forma espontânea ao seu Comandante de Companhia e, em seguida, dirigiu-se à Delegacia de Pedro Canário, acompanhado de um oficial superior. O militar posteriormente foi transferido para o Presídio Militar, em Vitória", informou.

Em relação ao motivo que levou à decisão da prisão preventiva de Thafny, a Polícia Militar informou que respeita o devido processo legal e não comenta decisões judiciais.

Apontado como atirador, quem é Thafny

Thafny da Silva Fernandes é cabo e começou na corporação em 26 de junho de 2013. Em quase 10 anos, foram 182 dias de licença médica. A mais longa foi em 2019, de 84 dias. Conforme as investigações, ele é apontado como o atirador do crime que matou Carlos Eduardo Rebouças.

No TJES, consta um processo em andamento com o nome de Thafny e outros dois policiais (um deles Tallisson Santos Teixeira, que também foi preso por envolvimento na morte do adolescente de Pedro Canário) a respeito de um homicídio ocorrido no bairro Camata, também no município, no dia 12 de janeiro de 2018.

Os outros PMs

A Justiça concedeu, no dia 3 de maio deste ano, o alvará de soltura para quatro dos cinco policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente. Thafny da Silva Fernandes permaneceu preso, segundo o advogado deles informou à época. São eles:

Wanderson Gonçalves Coutinho

Tallison Santos Teixeira

Samuel Barbosa da Silva Souza

Leonardo Jordão da Silva

Os cinco policiais militares foram detidos em flagrante no dia 1º de março. Eles foram ouvidos no 13º Batalhão da PM, localizado em São Mateus, município vizinho de onde ocorreu o fato, e passaram por audiência de custódia no dia seguinte, onde as prisões em flagrante foram convertidas para preventivas.

Relembre o caso

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi baleado e morto por um policial militar no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.