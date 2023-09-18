Dupla é agredida e carro fica coberto de sangue na Vila Rubim, em Vitória

(confira acima). Dois homens que estavam no veículo disseram à Um carro com diversas marcas de sangue, além do para-brisas destruído, foi flagrado na manhã desta segunda-feira (18) na Vila Rubim , em Vitória . A cena assustou quem passou pelo local. Dois homens que estavam no veículo disseram à Polícia Militar que foram agredidos por pessoas em situação de rua que vivem na região, mas a versão delas é diferente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 5h20. Uma equipe da PM foi até a Rua Construtor Vitórino Teixeira, conhecida como "Rua da Bosta", local que concentra diversos usuários de drogas e pessoas em situação de rua.

Chegando lá, os policiais encontraram um Ford Ka branco colidido com uma parede de pedra e dois ocupantes, de 28 e 31 anos, feridos. Eles disseram aos militares que, ao passarem pela rua, foram agredidos por um grupo de usuários de drogas.

"Ambos encontravam-se com vários ferimentos pelo rosto e pelo corpo, não sendo possível detalhar, devido a quantidade de sangue e pela dificuldade em se comunicarem com os policiais", completou o boletim de ocorrência.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no Forte São João.

O repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, esteve no local. Uma das pessoas em situação de rua que vive na região afirmou a ele que, na verdade, os ocupantes do veículo teriam tentado atropelar os sem-teto, daí as agressões teriam começado.

Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".