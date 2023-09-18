Homem agride namorada até ela desmaiar, é autuado e liberado em Vitória

Uma jovem de 22 anos foi agredida pelo namorado até desmaiar em uma marina no bairro Jardim da Penha, em Vitória , no último sábado (18). Por conta das agressões, a vítima sofreu fraturas no maxilar. O autor, um homem de 29 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, mas pagou R$ 10 mil de fiança arbitrada pelo delegado de plantão e foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , uma equipe foi acionada pelo dono do estabelecimento e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito de 29 anos com vários hematomas, contido por testemunhas, no chão do estacionamento. O nome do indivíduo não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, com quem ele mantém relacionamento.

O proprietário contou que o casal aproveitava a tarde no estabelecimento normalmente. Em determinado momento, no entanto, o homem passou a agredir violentamente a namorada, que não conseguiu reagir. Conforme o relato do dono do local aos militares, o suspeito só parou quando a jovem caiu no chão, desacordada.

Outras pessoas que estavam no local e viram a cena partiram para cima do homem, que tentou fugir da marina, mas acabou contido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. No boletim de ocorrência da PM consta que a jovem sofreu diversas fraturas no maxilar e precisou ficar internada na unidade.

O suspeito também foi conduzido em viatura da Polícia Militar ao mesmo hospital, por conta dos ferimentos que sofreu ao ser contido. Ele precisou ser algemado porque estava bastante agressivo, segundo a PM. Após receber atendimento médico, o homem foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), também em Vitória.