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Em Jardim da Penha

Homem agride namorada até ela desmaiar, é autuado e liberado em Vitória

Agressão ocorreu em marina em Jardim da Penha, no sábado (16); suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal (pela Lei Maria da Penha) e liberado após pagar R$ 10 mil de fiança
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 set 2023 às 11:22

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 11:22

Uma jovem de 22 anos foi agredida pelo namorado até desmaiar em uma marina no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no último sábado (18). Por conta das agressões, a vítima sofreu fraturas no maxilar. O autor, um homem de 29 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, mas pagou R$ 10 mil de fiança arbitrada pelo delegado de plantão e foi liberado para responder pelo crime em liberdade.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo dono do estabelecimento e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito de 29 anos com vários hematomas, contido por testemunhas, no chão do estacionamento. O nome do indivíduo não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, com quem ele mantém relacionamento. 
O proprietário contou que o casal aproveitava a tarde no estabelecimento normalmente. Em determinado momento, no entanto, o homem passou a agredir violentamente a namorada, que não conseguiu reagir. Conforme o relato do dono do local aos militares, o suspeito só parou quando a jovem caiu no chão, desacordada.
Outras pessoas que estavam no local e viram a cena partiram para cima do homem, que tentou fugir da marina, mas acabou contido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. No boletim de ocorrência da PM consta que a jovem sofreu diversas fraturas no maxilar e precisou ficar internada na unidade.
O suspeito também foi conduzido em viatura da Polícia Militar ao mesmo hospital, por conta dos ferimentos que sofreu ao ser contido. Ele precisou ser algemado porque estava bastante agressivo, segundo a PM. Após receber atendimento médico, o homem foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), também em Vitória.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou sobre a autuação do homem, e destacou que o caso seguirá sob investigação.

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Bairro Jardim da Penha Polícia Civil Violência Contra a Mulher Vitória (ES) Polícia Militar
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