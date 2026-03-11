Home
Juíza mantém prisão de mulher suspeita de filmar abusos contra a própria filha e enviar vídeos a piloto

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:44

Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC)
Mulher se encontra detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) Crédito: Google Maps

A mulher de 29 anos, presa em Marataízes, Região Litorânea do Espírito Santo, por suspeita de filmar abusos contra a filha de 3 anos e enviar os vídeos ao piloto suspeito de chefiar rede de exploração sexual e abuso de crianças, teve a prisão temporária mantida pela Justiça após audiência custódia.

Na decisão emitida nesta quarta-feira (11), a juíza Raquel de Almeida Valinho destacou que não há indícios de irregularidade na prisão, portanto, não fez alterações.

As investigações apontam que imagens da criança vinham sendo feitas desde os 2 anos. E que o material seria enviado para o piloto Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, por intermédio de um celular que foi apreendido, por onde também a mãe receberia o pagamento.

A prisão, noticiada em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, ocorreu durante a segunda fase da Operação Apertem o Cinto foi realizada em uma atuação conjunta dos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPPs) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

Após ser detida, a mulher, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da criança, foi conduzida para a sede do DHPP, em Vitória, onde prestou depoimento. Posteriormente, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), ela permanecerá no sistema prisional capixaba até decisão judicial que a transfira para São Paulo.

O piloto Sérgio Antonio Lopes, 60 anos, foi preso em 9 de fevereiro, dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas. Ele é acusado de atuar há mais de 8 anos em uma rede de exploração sexual infantil, segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo.

