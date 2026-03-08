Home
Banhista é detido por suspeita de abuso sexual contra adolescente em praia de Vitória

Homem de 51 anos teria agarrado e apalpado menina de 13 anos na Praia do Meio; familiares perceberam a situação e acionaram a guarda municipal

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de março de 2026 às 17:31

Homem de 51 anos teria agarrado e apalpado menina de 13 anos na Praia do Meio; familiares perceberam a situação e acionaram a Guarda Municipal.

Um banhista de 51 anos foi detido pela Guarda Civil de Vitória, suspeito de praticar violência sexual contra uma adolescente de 13 anos, na Praia do Meio, na região da Enseada do Suá, na capital, neste domingo (8). A jovem estava acompanhada da família, que percebeu quando o homem, desconhecido da vítima, se aproximou e a agarrou. O nome do suspeito não foi divulgado.

Equipes da guarda realizavam patrulhamento na região quando foram acionadas pelos familiares. Segundo o inspetor Vasconcelos, o suspeito teria apalpado o seio da adolescente após segurá-la pela cintura.

Ainda de acordo com o inspetor, uma guarda municipal acolheu a adolescente após o ocorrido. “Recebemos o chamado da família e a equipe foi fundamental para garantir o encaminhamento do caso às autoridades. “Recebemos o chamado da família e a equipe foi imediatamente ao local. O suspeito foi localizado e detido. Uma mulher da nossa equipe acolheu a vítima, a qual relatou que não o conhecia e que ficou sem reação", acrescenta.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre os procedimentos adotados com o suspeito. A corporação informou às 16h55 que a ocorrência ainda estava em andamento na Delegacia Regional de Vitória.

