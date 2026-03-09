Pedreiro é morto a tiros em carro na volta de parque aquático em Vila Velha

Família teve carro atingido por tiros na Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Wagner Martins

Um pedreiro de 50 anos foi assassinado dentro de um carro após um ataque a tiros na Rodovia do Sol, na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, no final da tarde de domingo (8). A vítima foi identificada como Luiz Carlos Barreto dos Santos. Uma mulher que estava no banco do carona foi baleada na perna, socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Dois adolescentes que estavam no banco de trás não se feriram.

De acordo com a mulher ferida, a família havia passado a tarde em um parque aquático em Ponta da Fruta. No momento em que iam embora, o veículo, um Fiat Palio Weekend, foi surpreendido por um motociclista, que efetuou vários disparos.

Mesmo baleado, Luiz Carlos ainda conseguiu dirigir por alguns metros, até perder o controle do veículo e bater em um poste. Segundo o relato, o atirador seguiu atrás do carro, recarregou a pistola e voltou a disparar contra o lado do motorista.

Luiz Carlos não tinha passagens pela polícia. A família informou que ele trabalhava como pedreiro e acredita que o carro possa ter sido confundido pelo autor dos disparos.

