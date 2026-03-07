Home
ES tem 2 alertas de chuvas intensas; 70 cidades estão sob aviso mais crítico

Inmet emitiu alertas amarelo e laranja para o Estado, com previsão de até 100 mm de chuva por dia e ventos de até 100 km/h em parte dos municípios

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:53

tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória
Avisos do Inmet saíram ao meio-dia deste sábado (7) Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo recebeu, neste sábado (7), dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): um de menor intensidade, válido para todo o Estado, e outro mais crítico, direcionado a 70 cidades capixabas.

O aviso de maior intensidade é o alerta laranja, emitido ao meio-dia deste sábado e válido até as 23h59 de segunda-feira (9). Ele prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. As cidades que receberam o alerta são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jaguaré
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Serra
  63. Sooretama
  64. Vargem Alta
  65. Venda Nova do Imigrante
  66. Viana
  67. Vila Pavão
  68. Vila Valério
  69. Vila Velha
  70. Vitória

Já o alerta amarelo do Inmet, de menor intensidade, também começou ao meio-dia deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (8). O aviso abrange todos os municípios capixabas e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo.

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

