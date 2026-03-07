ES tem 2 alertas de chuvas intensas; 70 cidades estão sob aviso mais crítico

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:53
O Espírito Santo recebeu, neste sábado (7), dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): um de menor intensidade, válido para todo o Estado, e outro mais crítico, direcionado a 70 cidades capixabas.
O aviso de maior intensidade é o alerta laranja, emitido ao meio-dia deste sábado e válido até as 23h59 de segunda-feira (9). Ele prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. As cidades que receberam o alerta são:
Já o alerta amarelo do Inmet, de menor intensidade, também começou ao meio-dia deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (8). O aviso abrange todos os municípios capixabas e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo.
