ES tem 2 alertas de chuvas intensas; 70 cidades estão sob aviso mais crítico

Inmet emitiu alertas amarelo e laranja para o Estado, com previsão de até 100 mm de chuva por dia e ventos de até 100 km/h em parte dos municípios

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:53

Avisos do Inmet saíram ao meio-dia deste sábado (7) Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo recebeu, neste sábado (7), dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): um de menor intensidade, válido para todo o Estado, e outro mais crítico, direcionado a 70 cidades capixabas.

O aviso de maior intensidade é o alerta laranja, emitido ao meio-dia deste sábado e válido até as 23h59 de segunda-feira (9). Ele prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. As cidades que receberam o alerta são:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Já o alerta amarelo do Inmet, de menor intensidade, também começou ao meio-dia deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (8). O aviso abrange todos os municípios capixabas e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo.

