Cabeça d’água faz rio subir e gera alerta preventivo no Caparaó do ES

Com a cheia do rio a Defesa CIvil Municipal emitiu um alerta Crédito: Defesa civil de Guaçuí

Com as chuvas que atingem a Região do Caparaó, no Espírito Santo, e a circulação de um vídeo que mostra uma cabeça-d'água em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, a Defesa Civil de Guaçuí, cidade vizinha, divulgou neste sábado (7) um vídeo com alerta preventivo para a cheia do Rio Veado. Conforme o órgão, há previsão de que esse volume possa chegar ao perímetro urbano do município entre oito e doze horas.

A Defesa Civil informou que intensificou o monitoramento do rio deste sexta-feira (6) após a confirmação de aumento no nível da água. No perímetro urbano, a medição do Rio Veado era de 1,58 metro na manhã deste sábado, considerado dentro da normalidade. Já na Ponte do Salgado, a cerca de 12 km, o fluxo estava bastante elevado.