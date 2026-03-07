Cabeça d’água faz rio subir e gera alerta preventivo no Caparaó do ES
Com as chuvas que atingem a Região do Caparaó, no Espírito Santo, e a circulação de um vídeo que mostra uma cabeça-d'água em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, a Defesa Civil de Guaçuí, cidade vizinha, divulgou neste sábado (7) um vídeo com alerta preventivo para a cheia do Rio Veado. Conforme o órgão, há previsão de que esse volume possa chegar ao perímetro urbano do município entre oito e doze horas.
A Defesa Civil informou que intensificou o monitoramento do rio deste sexta-feira (6) após a confirmação de aumento no nível da água. No perímetro urbano, a medição do Rio Veado era de 1,58 metro na manhã deste sábado, considerado dentro da normalidade. Já na Ponte do Salgado, a cerca de 12 km, o fluxo estava bastante elevado.
O órgão reforça que, caso continue chovendo nas redondezas e haja aumento no volume de água do Ribeirão Santa Catarina, a região mineira do Caparaó, o município pode enfrentar situações mais difíceis. Segundo a Defesa Civil, não há registro de desabrigados ou desalojados na cidade. A orientação é que moradores, principalmente das áreas ribeirinhas, mantenham atenção redobrada. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil municipal ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.