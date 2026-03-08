Homem agride a esposa em Colatina e justifica que ela 'não limpa a casa nem cozinha'

Um marido foi preso por espancar a esposa em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, e ao ser detido pela Polícia Militar justificou a agressão porque ela não limpava a casa nem cozinhava. O caso aconteceu na tarde de sábado (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8 de março). O homem de 39 anos foi preso no bairro São Brás.

Segundo a PM, a vítima contou que foi empurrada pelo suspeito, recebeu um soco na região do peito, além de ter sido alvo de diversos insultos. O suspeito foi levado para a delegacia de Colatina e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por vias de fato com base na Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.