Jovem suspeito de participar de morte de familiar é preso em Vitória

Josenildo Alves Azevedo, de 48 anos, foi executado a tiros no bairro Grande Vitória no último domingo (06) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Josenildo Alves Azevedo, de 48 anos, no bairro Grande Vitória. O jovem foi detido no bairro Inhanguetá, também na capital capixaba. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória , prendeu nesta segunda-feira (07), um rapaz de 20 anos que na noite anterior teria participado da execução de uma pessoa identificada como, no bairro Grande Vitória. O jovem foi detido no bairro Inhanguetá, também na capital capixaba.

Em coletiva realizada nesta terça-feira (08), a delegada adjunta da DHPP de Vitória, Larissa Lacerda, explicou que a vítima estava sentada à mesa em frente a um bar na companhia de cerca de 10 pessoas, todos familiares da companheira dele, quando um tio e um primo da parceira de Josenildo tiraram a vida dele após executá-lo a tiros. A delegada salientou que o crime aconteceu por motivação banal e que duas linhas investigativas estão em andamento.

Na primeira delas, Josenildo teria sido morto ao defender um cunhado que discutia com outro cunhado. Já a segunda aponta para a possibilidade de a vítima ter arremessado um copo de cerveja sobre a mãe de um dos autores do homicídio, o que teria motivado a briga e os tiros.

"Inicialmente nossas investigações apontam que os autores têm participação no tráfico de drogas da região (do bairro Grande Vitória). Um deles, no momento do crime, entregou a arma para o executor, que efetuou os disparos na vítima. O rapaz que entregou a arma foi preso na data de ontem (7) em flagrante delito, e o indivíduo que efetuou os disparos encontra-se foragido. Foi um crime fútil, iniciado por uma discussão", detalhou a adjunta da DHPP.

A delegada adjunta da DHPP de Vitória, Larissa Lacerda, disse que a motivação do crime foi fútil Crédito: Reprodução/TV Gazeta