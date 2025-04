Violência

Jovem é morto em confronto com a PM na 'Faixa de Gaza' em Vila Velha

Iran Felipe Rocha foi baleado, segundo a PM, após atirar contra policiais durante patrulhamento no bairro Primeiro de Maio, em região conhecida como Faixa de Gaza

3 min de leitura min de leitura

Iran Felipe Rocha morreu após troca de tiros com a Polícia em Vila Velha. (Reprodução | Redes Sociais)

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado em um confronto com policiais militares na tarde da última terça-feira (22), em região conhecida como Faixa de Gaza, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, Iran Felipe Rocha Lira tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pertencia a uma facção. A corporação informou que ele foi flagrado com uma arma na mão durante patrulhamento da PM, que atuava com cão farejador na região.

A PM disse que Iran desobedeceu à ordem de abordagem, atirou contra os policiais e tentou fugir por um beco do bairro, momento em que os policiais revidaram. A Força Tática foi acionada em apoio e, após buscas, o jovem foi encontrado caído com uma pistola 9 mm ao lado do corpo.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra o jovem. Ele disse que Iran foi socorrido e levado ao Hospital Evangélico, no mesmo município, mas já deu entrada sem vida.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que o clima de tensão tomou conta no bairro. Os moradores se queixaram da ação da PM. Eles relataram suspensão de ônibus na região após o confronto.

"A Polícia Militar não pediu, em momento algum, a diminuição ou o fechamento de linhas (de ônibus) naquela região. O que fizemos imediatamente foi saturar a região com policiais militares, e até agora (terça-feira) não tivemos nenhum reporte de queima de ônibus ou fechamento de via", disse o coronel Douglas Caus.

O comandante da Polícia Militar disse que a corporação reforçou o patrulhamento em Primeiro de Maio, com tropas especializadas como o Batalhão de Missões Especiais, Força Tática e equipe com cães farejadores. A ação, segundo ele, visa evitar represálias, como apedrejamentos, ordens para fechamento do comércio ou ataques a coletivos.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que os ônibus não estavam passando na região por motivos de segurança, mas desde às 06h20 desta quarta-feira (23) voltaram a operar normalmente.

Conflitos na região

Coronel Douglas Caus explicou que há uma disputa entre facções criminosas na região. (Divulgação / Polícia Militar )

O comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, explicou que a região onde ocorreu o confronto é marcada por uma intensa disputa territorial entre facções criminosas, conhecida como Faixa de Gaza. De um lado, o Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no bairro Primeiro de Maio; do outro, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), com domínio na Ilha da Conceição.

"Toda aquela região de Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima e Boa Vista, também são áreas de disputa constantes entre o Terceiro Comando Puro e o PCV", afirmou o coronel.

Ainda segundo o coronel Douglas Caus, além da guerra entre as facções, existe um racha no PCV, protagonizado por um indivíduo conhecido como Dedego, que rompeu com a facção e atuava na região de Cobi de Cima. Ele foi jurado de morte pela organização criminosa.

No dia 17 de abril, um homem considerado braço direito de Dedego foi morto em Cobi de Cima. Já na madrugada anterior à ocorrência de terça-feira (22), policiais em patrulhamento também em Cobi de Cima trocaram tiros com quatro suspeitos armados: um deles foi morto, outro baleado e socorrido, enquanto dois foram presos sem ferimentos. A PM afirmou que todos os envolvidos tinham passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.

Conforme afirmou o comandante Douglas Caus, todas as ações criminosas estão ligadas à disputa entre o Terceiro Comando Puro e o PCV, agravada pela racha interno que envolveu Dedego. O coronel ressaltou que a Polícia Militar vai agir para coibir as ações das facções.

*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta