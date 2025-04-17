Traficante que ordenava ataques em Vitória é preso em esconderijo inusitado

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre as polícias Penal e Militar. Conforme o diretor de operações Weleson Vieira, da Polícia Penal, o paradeiro de Jean foi descoberto após denúncias. Os agentes foram até o local, mas não encontraram o criminoso no quarto — isso porque ele estava escondido atrás do guarda-roupas.

"Nós sabíamos que ele tinha passado a noite ali. Cercamos então os locais do entorno, mas ele estava atrás do guarda-roupas, em um canto que não dava para perceber. Insistimos e conseguimos localizá-lo. Ele não reagiu, foi encontrado um carregador com munições no quarto, mas nenhuma arma", declarou Weleson, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Atualmente, segundo dados disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , Jean estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Ataques a ônibus

O tenente Moraes, da Polícia Militar, também participou da operação. Ele explicou que Jean é batizado na facção PCV e responsável por orquestrar ordens que vêm do núcleo central do grupo criminoso. "Esse núcleo central está preso. São ordens como destruição de patrimônio diante das atuações das forças policias. Existe uma resistência às ações do Estado por essa facção, na última grande ocorrência onde o Andinho foi neutralizado numa ação nossa, que era o 01 do PCV dentro do Complexo da Penha , tiveram ataques a ônibus, então são esses indivíduos como o Jean que vão repassar e operacionalizar essas ordens", detalhou.

Jean Claudio Abreu da Silva, preso durante ação conjunta das polícias Penal e Militar Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Já foi preso indo para "Mandela"