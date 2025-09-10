Crimes sexuais

Jovem é detido suspeito de manter menina de 12 anos em cárcere privado e estupro em Colatina

Segundo informações relatadas pelo pai à Polícia Militar, o suspeito estava armado, drogado e dizendo que tiraria a vida da menina caso ela saísse da residência

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:30

Um jovem de 20 anos foi detido suspeito de manter uma menina de 12 anos em cárcere privado e cometer estupro contra ela em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 39 anos compareceu ao 8º Batalhão, na segunda-feira (8), dizendo que a filha de 12 anos havia saído de casa no domingo (7), e foi informado que ela estava em cárcere privado, e que havia sido violentada pelo agressor. Segundo informações relatadas pelo pai, o suspeito estava armado, drogado e dizendo que tiraria a vida da garota caso ela saísse da residência.

Uma equipe da Polícia Militar se deslocou ao bairro Bela Vista, local de referência que a menor havia enviado para o pai. Entretanto, os militares não localizaram de imediato a residência, tendo em vista que a menina parou de enviar mensagens a ele. Os policiais procuraram nos becos e escadarias, até que encontraram um local semelhante ao que a menor havia enviado. A polícia chamou pelo morador que estava mantendo a menina em cárcere privado.

Após alguns minutos ele foi ao encontro dos policiais e a menor, que também estava no interior da residência, aproveitou a oportunidade que a porta estava aberta e saiu correndo, pulando o portão da residência e indo ao encontro dos policiais. Ela contou aos militares que o suspeito estava armado e que o conheceu em uma rede social no domingo (7). O indivíduo pagou uma moto de aplicativo para buscá-la no bairro Santos Dumont e, ao chegar na residência dele, eles tiveram relações sexuais.

Na segunda pela manhã, a menina disse ao indivíduo que iria para casa, mas foi impedida, sendo ameaçada. Segundo a Polícia Militar, durante uma discussão e o cárcere privado, o indivíduo estuprou a menor. No quarto onde ocorreu o estupro de vulnerável foram encontrados cinco celulares, um HD, um isqueiro, R$220 em espécie, uma cédula de R$ 50 aparentemente falsa, seda para embalo de cigarro de maconha, duas buchas de maconha, dois cigarros de maconha, uma tesoura, um "dichavador" e ainda um cordão.

Segundo a Polícia Militar, durante abordagem, os familiares do abordado hostilizaram os policiais, sendo necessário apoio para dispersar as pessoas.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 20 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de entorpecentes para consumo próprio, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

A corporação informou ainda que, em relação aos crimes citados, o conduzido foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso foi encaminhado para investigação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.



