Greve da PM: ES registrou 41 pessoas assassinadas em apenas um dia

10 de setembro de 2025
O julgamento de cerca de dois mil policiais militares por crime de motim, iniciado nesta quarta-feira (10), fez o Espírito Santo traz de volta à tona um período conturbado na segurança pública capixaba: durante os 22 de greve da PM, em 2017, 219 pessoas foram assassinadas no Estado, 41 delas em apenas um dia. A crise provocou ainda a paralisação do serviço de transporte público, ao fechamento de escolas, a aumento nos roubos e a saques a estabelecimentos comerciais.
O dia mais sangrento da greve foi 6 de fevereiro, uma segunda-feira, dois dias após a deflagração do movimento. Mais da metade das vítimas nunca tinha sido condenada por praticar crimes, de acordo com dados obtidos com exclusividade por A Gazeta após três meses de investigação, no ano em que aconteceu a greve.
Dos 192 mortos durante a greve identificados pela reportagem, 94 tinham alguma condenação ou respondiam na Justiça por algum crime quando morreram. Esse número equivale a 48,9% das pessoas que perderam a vida de forma violenta durante os 22 dias em que miliatares cruzaram os braços. Os outros 51,1% não tinham processos na Justiça.
É o caso de Luciano da Conceição Lima, de 21 anos, de Vitória. Ele e um amigo foram assassinados no bairro Conquista, no dia 5 de fevereiro de 2017. A mãe de Luciano, Luziene de Lourdes Oliveira da Conceição, de 40 anos, ouvida pela reportagem seis meses após o fim da greve, disse que acordou naquele dia com um mau pressentimento.
"Eu não sei o que aconteceu porque os dois eram pessoas boas. Os dois morreram inocentes, isso eu tenho certeza”, desabafou, à época. Veja abaixo relato dos pais de Luciano, gravado em 2017:
Durante a paralisação da PM, o Espírito Santo esteve sitiado. Por todo o Estado, os capixabas ficaram reféns da insegurança. Nas portas dos batalhões, esposas e amigos de policiais militares bloqueavam a saída das viaturas e dos agentes.
Sem policiamento nas ruas, o massacre teve início. As 219 mortes foram causadas por homicídio, latrocínio, bala perdida e confrontos com a polícia.
No Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, as 15 geladeiras se encheram rapidamente e os corpos começaram a se empilhar pelo chão. Foi preciso uma força-tarefa de peritos para identificar todos eles. Nos cemitérios, os coveiros relataram enterros sucessivos. Teve família que precisou cavar o buraco no chão para conseguir enterrar seus parentes.
A quantidade de vítimas era tão grande, que os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não estavam tendo condições de ir em todos os locais de crime. Segundo relatado pelos agentes na época, a ordem dada a eles era priorizar os homicídios, em detrimento das ocorrências de tentativa realizadas na região.
Houve ainda aumento expressivo no número de carros roubados. Apenas nos três primeiros dias foram 170 veículos retirados de seus donos, o que levou a um grande número de ocorrências e delegacias lotadas, com pessoas aguardando horas em filas por atendimento.
Com a falta de policiamento nas ruas, estabelecimentos comerciais, como lojas e supermercados, foram saqueados. Na tentativa de evitar invasões, muitos comerciantes construíram barricadas com madeira nas portas.
No total, o prejuízo à economia capixaba foi de R$ 2,1 bilhões, considerando as perdas na indústria, comércio e setor de serviços.
Para tentar manter restabelecer a segurança, o governo estadual pediu ajuda do Exército e da Força Nacional. A chamada “Operação Capixaba” começou no dia 6 de fevereiro. Ao todo, 3.169 homens das Forças Armadas, sendo 2.637 do Exército, 382 da Marinha e 150 da Força Aérea, além de 287 militares da Força Nacional patrulharam esquinas, rodovias e coletivos.
Houve ainda o registro de ônibus do Sistema Transcol incendiados, o que levou à suspensão do serviço por quatro dias. Os coletivos só voltaram a circular após soldados do Exército autuarem na segurança nos terminais.
Cerca de dois mil praças combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) — com patentes entre soldados a subtenentes — enfrentam julgamento na Vara da Auditoria Militar (AJMES), no Fórum Criminal de Vitória. Eles foram denunciados por crime de motim praticados durante a greve de 2017.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aponta que, de forma livre e consciente, os agentes se reuniram, agindo contra a ordem expressa do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como de seus comandantes de unidades e negaram cumprimento à cessação do movimento grevista. E elenca alguns pontos:
