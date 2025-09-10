Homem é preso após tentar matar ex-companheira e manter crianças reféns em Colatina
Um homem foi preso após invardir uma casa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, onde estavam duas crianças sozinhas, após a mãe delas fugir pulando o muro. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (10). O nome do bairro não será informado por envolver menores de idade. O indivíduo, que estava armado e já havia tentado matar a ex-companheira anteriormente, manteve as crianças reféns por um tempo até tentar escapar pelos fundos do imóvel. No entanto, ao tentar fugir por outra residência, acabou surpreendido por policiais militares que já cercavam a área.
Após tentar se esconder novamente, foi contido e preso próximo a uma piscina, portando duas armas de fogo (uma delas com silenciador), diversas munições, luvas, abraçadeiras de nylon, seringas, frascos suspeitos e outros objetos.
Durante a ação, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto e havia invadido outra residência momentos antes, onde efetuou um disparo e agrediu a ex-companheira, que possuía medida protetiva contra ele. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional para os procedimentos legais.