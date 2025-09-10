Homem é preso após tentar matar ex-companheira e manter crianças reféns em Colatina

Um homem foi preso após invardir uma casa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, onde estavam duas crianças sozinhas, após a mãe delas fugir pulando o muro. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (10). O nome do bairro não será informado por envolver menores de idade. O indivíduo, que estava armado e já havia tentado matar a ex-companheira anteriormente, manteve as crianças reféns por um tempo até tentar escapar pelos fundos do imóvel. No entanto, ao tentar fugir por outra residência, acabou surpreendido por policiais militares que já cercavam a área.