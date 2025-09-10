Home
Jardim Botânico da Serra é revitalizado, ganha deques e espaço para food trucks

Jardim Botânico da Serra é revitalizado, ganha deques e espaço para food trucks

Espaço localizado em Serra Sede será inaugurado no próximo sábado (13) e contará até com corrida noturna

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:57

Jardim Botânico da Serra será inaugurado no próximo sábado (13) à noite
Jardim Botânico da Serra será inaugurado no próximo sábado (13) à noite Crédito: Edson Reis

A Grande Vitória contará com um novo espaço gratuito, conectado à natureza, para aqueles que gostam de fugir do corre-corre das cidades. Após obras de revitalização, será inaugurado no sábado (13), o Jardim Botânico Lêonidas Pinto Mori, na região de Serra Sede.

Espaço localizado em Serra Sede será inaugurado no próximo sábado (13) e contará até com corrida noturna

Jardim Botânico da Serra é revitalizado, ganha deques e espaço para food trucks

A área — que antes sediava o Horto Florestal — possui deques de madeira, espaço para a instalação de food trucks, parquinho infantil, bancos novos, além de outros espaços. Com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, o local também teve a pista de caminhada, acesso ao mirante, calçamento e pórtico de entrada recuperados. Além disso, no dia da inuaguração, haverá uma corrida noturna no local.

Segundo a secretária de obras do município, Izabela Roriz, o local possui um espaço adequado para o lazer, práticas de atividade física, além de ser um refúgio verde na cidade — a maior do Estado. Ela contou a intenção do município em reformar o Jardim Botânico e pontuou a finalidade de alguns espaços.

"A pista de corrida foi recuperada para atender os frequentadores que utilizam a área para se exercitar, além da academia popular, pensando na saúde. O jardim também conta com mirantes nas duas lagoas para os visitantes contemplarem a vista. Já sobre os food trucks, é sabido que onde tem comida, tem gente, então, a área foi feita justamente para fazer com que o visitante encontre tudo lá, sem precisar sair caso sinta fome", destacou.

Izabela também contou que a área é utilizada principalmente por moradores de bairros próximos, como Santo Antônio, Cascata e Vista da Serra, mas que, nos últimos meses, estava sendo pouco frequentado. "O local era utilizado, principalmente, por moradores do entorno, mas, percebemos que nos últimos tempos eles estavam deixando de ir. Por isso, percebemos que era necessária a obra de revitalização do espaço, que começou em 2024", disse a secretária.

Jardim Botânico da Serra será inaugurado no próximo sábado (13) à noite
Jardim Botânico da Serra será inaugurado no próximo sábado (13) à noite Crédito: Edson Reis

O espaço natural pretende receber moradores não só da região, mas de todo o Estado e até turistas de fora, segundo a secretária. "Este espaço foi revitalizado justamente para receber as famílias. Queremos fomentar o turismo no local, para não somente receber os moradores do município, mas os turistas vindos de outras cidades capixabas e até do Brasil", finalizou a secretária.

O Jardim Botânico não irá receber somente humanos, mas também os pets. O espaço conta com praça pet para a diversão deles. Além disso, é permitida a prática de piqueniques no local, o que já é realizado por frequentadores.

Jardim Botânico da Serra

Mudanças após obras no Jardim Botânico

  • Reforma do portão de entrada em madeira e da placa;
  • Construção de estacionamento externo e bicicletário;
  • Fechamento do parque com cerca;
  • Recuperação da pista de caminhada e do caminho para o mirante;
  • Reforma do calçamento em pedra portuguesa;
  • Melhorias na nascente do Tororó;
  • Construção de decks de madeira e espaço para food trucks;
  • Reconstrução do playground com piso de borracha e brinquedos;
  • Construção de academia popular, praça para pets e novos banheiros (masculino, feminino, acessível e fraldário);
  • Instalação de pergolado sobre mesas de jogos;
  • Nova iluminação em LED, novos bancos, lixeiras e placas com informações.

Corrida de inauguração

Além da própria inauguração, o local terá uma corrida, intitulada de “treinão”, com a concentração às 18h e a largada às 19h. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita, por meio deste link. Na hora que o atleta receber o kit da corrida, será necessário doar 2kg de alimento não perecível, que será levado para instituições sociais do município. A organização espera cerca de 500 participantes na corrida.

Obras

