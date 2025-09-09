Defesa Civil

Guarapari derruba parte de quiosques por risco de queda após 5 anos de uso

Relatório apontou falhas nas estruturas metálicas em 26 estabelecimentos na orla da Praia do Morro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:14

Estruturas de quiosques são demolidas na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari

Cinco anos após serem inaugurados, 26 quiosques de Praia do Morro, em Guarapari, estão tendo parte do teto demolido por risco de queda. Relatório da Defesa Civil da cidade apontou falha nas estruturas metálicas dos estabelecimentos.

Os quiosques foram entregues em 2020, em uma obra de revitalização que envolveu, além da reforma dos pontos comerciais, a construção de novos banheiros, guarda-corpo, ciclovia e calçadão, com investimento de cerca de R$ 8 milhões. No entanto, já no ano seguinte à inauguração, em 2021, as estruturas que agora estão sendo derrubadas, feitas de metal e vidro, já mostravam sinais de desgaste.

Com o passar dos anos, a ação da maresia intensificou o desgaste dos materiais, que apresentam ferrugem e corrosão, trazendo riscos tanto para os usuários quanto para os trabalhadores.

O laudo de vistoria da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, divulgado em junho deste ano, constatou o agravamento das condições das estruturas metálicas. O órgão apontou risco iminente de queda de materiais e, consequentemente, risco à vida de frequentadores e trabalhadores.

Em um acordo com os permissionários, a prefeitura decidiu pela retirada gradativa dessas estruturas. De acordo com a administraçao da cidade, o processo de remoção foi iniciado na última quinta-feira (4).

“As estruturas externas apresentavam risco, e, por isso, decidimos agir de forma rápida e responsável. Enquanto trabalhamos no projeto definitivo, garantimos que ninguém deixará de exercer suas atividades”, destacou o prefeito Rodrigo Borges (Republicanos).

Hamer Mourad, presidente da Associação dos Quiosqueiros e permissionário do quiosque, avaliou como positiva a iniciativa. “Os quiosques estão condenados e toda essa ação é para que coisas melhores cheguem”, afirmou.

Todos provisórios

Para garantir a continuidade das atividades comerciais, serão instalados toldos em cada unidade. Esses equipamentos terão partes retráteis, que poderão ser estendidas até o chão em períodos de chuva ou vento.

A parte em alvenaria dos quiosques, onde ficam a cozinha e o depósito, será preservada. Paralelamente, um novo projeto de reestruturação das unidades está sendo desenvolvido, e a administração municipal informou já busca recursos para viabilizar a obra.

“Estamos elaborando um projeto de captação junto ao Ministério do Turismo e Desenvolvimento Regional para a implantação de um novo modelo de quiosques, mais moderno e adequado à realidade da Praia do Morro”, informa o secretário de Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos, Otávio Postay.

