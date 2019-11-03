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Na Serra

Jovem é assassinado a tiros durante festa dentro de casa em Manguinhos

Marcos Leite dos Santos foi morto com nove tiros na madrugada deste domingo (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 12:07

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 12:07

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho
Uma festa particular, em uma casa, em Manguinhos, na Serra, terminou de forma trágica. Um jovem, de 24 anos, foi assassinado com nove tiros durante a comemoração realizada na madrugada deste domingo (03). Ninguém informou à polícia a motivação e dinâmica do crime.

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De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu em uma casa da Rua Senhora Santana, por volta de 1h30. Marcos Leite dos Santos foi encontrado morto próximo à porta de saída da residência.
Ele levou cinco tiros no peito, um nas costas, um no rosto e dois no braço. Nenhuma testemunha informou à polícia como o crime aconteceu, nem quem foram os autores dos disparos. Cápsulas de pistola 9 milímetros foram localizadas na cena cena do crime.
O pai da vítima foi ao local e contou que Marcos era morador de Vila Nova de Colares, também na Serra. Para a polícia, a ação pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. Nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigados pela Delegacia de Homicídios e Poteção à Pessoa da Serra (DHPP).

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