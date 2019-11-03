Jovem é assassinado a tiros durante festa dentro de casa em Manguinhos

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho

Uma festa particular, em uma casa, em Manguinhos, na Serra, terminou de forma trágica. Um jovem, de 24 anos, foi assassinado com nove tiros durante a comemoração realizada na madrugada deste domingo (03). Ninguém informou à polícia a motivação e dinâmica do crime.

De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu em uma casa da Rua Senhora Santana, por volta de 1h30. Marcos Leite dos Santos foi encontrado morto próximo à porta de saída da residência.

Ele levou cinco tiros no peito, um nas costas, um no rosto e dois no braço. Nenhuma testemunha informou à polícia como o crime aconteceu, nem quem foram os autores dos disparos. Cápsulas de pistola 9 milímetros foram localizadas na cena cena do crime.