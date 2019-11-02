Homem é encontrado morto em plantação de eucaliptos na Serra

O corpo de um homem foi encontrado por catadores de material reciclável, por volta das 7 horas deste sábado (2), entre eucaliptos às margens da Rodovia Audifax Barcelos, em Residencial de Serra Sede Segunda Etapa, na Serra. Os primeiros a chegarem ao local foram policiais militares após acionamento via Ciodes.
O homem encontrado usava bermuda vermelha e camiseta regata. A vítima estava muito suja de lama.
A perícia da Polícia Civil esteve no local acompanhada de investigadores do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) e identificou cinco perfurações de tiros no corpo da vítima. Foi constatado que o corpo estava em avançado estado de decomposição e não havia identificação.
A vítima foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) para exames de corpo de delito na tentativa de apontar as causas da morte e possivel identidade.