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Com perfurações de tiros

Homem é encontrado morto em plantação de eucaliptos na Serra

A vítima não possui identificação e o corpo foi levado para o DML
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 13:13

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 13:13

O corpo do homem foi encontrado entre os pés de eucaliptos Crédito: Glacieri Carraretto
 O corpo de um homem foi encontrado por catadores de material reciclável, por volta das 7 horas deste sábado (2), entre eucaliptos às margens da Rodovia Audifax Barcelos, em Residencial de Serra Sede Segunda Etapa, na Serra. Os primeiros a chegarem ao local foram policiais militares após acionamento via Ciodes.
O homem encontrado usava bermuda vermelha e camiseta regata. A vítima estava muito suja de lama.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local acompanhada de investigadores do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) e identificou cinco perfurações de tiros no corpo da vítima. Foi constatado que o corpo estava em avançado estado de decomposição e não havia identificação.
A vítima foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) para exames de corpo de delito na tentativa de apontar as causas da morte e possivel identidade.

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