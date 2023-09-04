Gilberto Ferreira Pereira, policial federal aposentado preso no ES em operação. (Reprodução ) Crédito: Reprodução

Operação Mahyah,A Gazeta teve acesso aos nomes dos presos, que são o policial federal aposentado Gilberto Ferreira Pereira, de 65 anos, o assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), Patrik Roger Correa Vieira, e André Luiz Miranda Furtado. deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira (1º) , resultou na prisão de três pessoas no Espírito Santo . A reportagem deteve acesso aos nomes dos presos, que são o policial federal aposentado Gilberto Ferreira Pereira, de 65 anos, o assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), Patrik Roger Correa Vieira, e André Luiz Miranda Furtado.

Conforme divulgado pelo g1 Rio de Janeiro, segundo a investigação, três núcleos criminosos, subordinado a Ailton Guimarães Jorge, chamado de Capitão Guimarães, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói, São Gonçalo - que ficam no Rio de Janeiro - e em parte do Espírito Santo (Vitória e Vila Velha).

Your browser does not support the audio element. Jogo do bicho: assessor e PF aposentado entre presos em operação no ES

A função de Dr. Gilberto na quadrilha

Segundo g1 Rio de Janeiro, Gilberto Ferreira Pereira é escrivão aposentado da PF e se tornou o homem de confiança do Capitão Guimarães. Dr. Gilberto – como era chamado – era, conforme as investigações, o gerente da quadrilha nas cidades de Vitória e Vila Velha. Do Espírito Santo, ele enviava o que era arrecadado com o jogo ilegal nessas cidades para o policial civil Alzino Carvalho de Souza, chefe da segurança do Capitão Guimarães.

Além disso, Gilberto assumiu a defesa de Guimarães em dezembro de 2022, em um processo que apura assassinatos e tentativas de homicídios praticadas pela quadrilha e que resultou na operação Sicários, deflagrada também em conjunto entre PF e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Em 2015, Gilberto recebeu título de cidadão vitoriense e a Comenda Silvio Cola – destinada a pessoas que se destacam na sociedade – da Câmara Municipal de Vitória.

Operação da PF: dinheiro encontrado em casa de assessor de vereador de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

PMs do RJ flagrado recolhendo dinheiro do jogo do bicho

As imagens ainda revelam que os valores eram recolhidos, transportados e contabilizados pela organização criminosa. A suspeita é que o grupo movimentava mais de R$ 10 milhões por mês.

Ainda conforme o Fantástico, da TV Globo, para arrecadar a fortuna, a organização criou uma rotina de “transporte de valores”. Vídeos registrados pela Polícia Federal mostram o recolhimento do dinheiro dos pontos de vendas do jogo do bicho no interior do Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Conforme a Polícia Federal informou ao programa, o grupo era chefiado por Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, um dos fundadores e ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Sobre a Operação Mahyah

A Operação Mahyah, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, teve objetivo de desarticular organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho.

Os presos capixabas são suspeitos de participar dessa organização. Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Vitória.

Na ação, cerca de 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados foram cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.