A Operação Mahyah, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira (1º), resultou na prisão de três pessoas no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos presos, que são o policial federal aposentado Gilberto Ferreira Pereira, de 65 anos, o assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), Patrik Roger Correa Vieira, e André Luiz Miranda Furtado.
A Polícia Federal informou que o foco da operação é combater uma organização criminosa investigada por homicídios, corrupção passiva, porte ilegal de arma de fogo e exploração do jogo do bicho no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Patrik Roger Correa Vieira ocupava o cargo de secretário de gabinete parlamentar. Mais de R$ 160 mil foram apreendidos na casa dele, no bairro Santo Antônio, em Vitória.
Conforme divulgado pelo g1 Rio de Janeiro, segundo a investigação, três núcleos criminosos, subordinado a Ailton Guimarães Jorge, chamado de Capitão Guimarães, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói, São Gonçalo - que ficam no Rio de Janeiro - e em parte do Espírito Santo (Vitória e Vila Velha).
Jogo do bicho: assessor e PF aposentado entre presos em operação no ES
A função de Dr. Gilberto na quadrilha
Segundo g1 Rio de Janeiro, Gilberto Ferreira Pereira é escrivão aposentado da PF e se tornou o homem de confiança do Capitão Guimarães. Dr. Gilberto – como era chamado – era, conforme as investigações, o gerente da quadrilha nas cidades de Vitória e Vila Velha. Do Espírito Santo, ele enviava o que era arrecadado com o jogo ilegal nessas cidades para o policial civil Alzino Carvalho de Souza, chefe da segurança do Capitão Guimarães.
Além disso, Gilberto assumiu a defesa de Guimarães em dezembro de 2022, em um processo que apura assassinatos e tentativas de homicídios praticadas pela quadrilha e que resultou na operação Sicários, deflagrada também em conjunto entre PF e Ministério Público do Rio de Janeiro.
Em 2015, Gilberto recebeu título de cidadão vitoriense e a Comenda Silvio Cola – destinada a pessoas que se destacam na sociedade – da Câmara Municipal de Vitória.
PMs do RJ flagrado recolhendo dinheiro do jogo do bicho
As investigações da Operação Mahyah apontam o envolvimento de policiais militares do Rio de Janeiro com a associação criminosa que controlava o jogo do bicho no Estado carioca e no Espírito Santo. Imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram PMs transportando o dinheiro de contravenção.
As imagens ainda revelam que os valores eram recolhidos, transportados e contabilizados pela organização criminosa. A suspeita é que o grupo movimentava mais de R$ 10 milhões por mês.
Ainda conforme o Fantástico, da TV Globo, para arrecadar a fortuna, a organização criou uma rotina de “transporte de valores”. Vídeos registrados pela Polícia Federal mostram o recolhimento do dinheiro dos pontos de vendas do jogo do bicho no interior do Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
Conforme a Polícia Federal informou ao programa, o grupo era chefiado por Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, um dos fundadores e ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.
Sobre a Operação Mahyah
A Operação Mahyah, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, teve objetivo de desarticular organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho.
Os presos capixabas são suspeitos de participar dessa organização. Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Vitória.
Na ação, cerca de 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados foram cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.
Conforme a investigação, que é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em dezembro de 2022, três núcleos criminosos, subordinados ao mesmo bicheiro, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo.