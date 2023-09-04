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Operação Mahyah

Operação com ação no ES flagrou PMs do RJ recolhendo dinheiro do jogo do bicho

PF prendeu 13 pessoas ligadas a quadrilha que controlava jogo do bicho no Rio de Janeiro e no Espírito Santo; o assessor de um vereador de Vitória foi preso ma última sexta (1°)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 set 2023 às 07:45

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 07:45

Operação da PF: dinheiro encontrado em casa de assessor de vereador de Vitória
Operação da PF: dinheiro encontrado em casa de assessor de vereador de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal
As investigações da Operação Mahyah – que culminou na prisão do assessor do vereador Duda Brasil (União), Patrik Roger Correa Vieira – apontam o envolvimento de policiais militares do Rio de Janeiro com a associação criminosa que controlava o jogo do bicho no Estado carioca e no Espírito Santo. Imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram PMs transportando o dinheiro de contravenção.
As imagens ainda revelam que os valores eram recolhidos, transportados e contabilizados pela organização criminosa. A suspeita é que o grupo movimentava mais de R$ 10 milhões por mês.
Ainda conforme o Fantástico, da TV Globo, para arrecadar a fortuna, a organização criou uma rotina de “transporte de valores”. Vídeos registrados pela Polícia Federal mostram o recolhimento do dinheiro dos pontos de vendas do jogo do bicho no interior do Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
Conforme a Polícia Federal informou ao programa, o grupo era chefiado por Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, um dos fundadores e ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.
Em resposta ao Fantástico, a Polícia Civil informou que, se comprovada a participação de policiais em atividades ilícitas, os agentes públicos serão punidos. A Polícia Militar disse que agentes da Corregedoria estão acompanhando a operação da Polícia Federal.
Informações apuradas pelo g1 Rio de Janeiro apontam que, entre os presos no Espírito Santo, estão o assessor parlamentar Patrick Roger Correa Vieira e o policial federal aposentado Gilberto Ferreira Pereira

Sobre a Operação Mahyah

A Operação Mahyah, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, teve objetivo de desarticular organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho.
Os presos capixabas são suspeitos de participar dessa organização. Na casa do assessor, em Santo Antônio, Vitória, foi encontrado o valor de R$ 169.888. Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na Capital.
Na ação, cerca de 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados foram cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.
Conforme a investigação, que é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em dezembro de 2022, três núcleos criminosos, subordinados ao mesmo bicheiro, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo.
Com informações do Fantástico, da TV Globo, e do g1 Rio de Janeiro. 

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