Home
>
Polícia
>
Irmão de líder de facção é preso em megaoperação da polícia em Vitória

Irmão de líder de facção é preso em megaoperação da polícia em Vitória

Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. Mais de 15 suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (02) na segunda fase da Operação Leviatã

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 16:36

 - Atualizado há 6 anos

José Renato Pimenta Júnior, irmão do Marujo, foi preso no Complexo da Penha Crédito: Divulgação/PCES

Um dos presos da megaoperação da Policias Civil e Militar no Complexo da Penha, em Vitória, é José Renato Pimenta Júnior , irmão de Fernando Pimenta, o Marujo - único lider do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio.

Recomendado para você

Dentre os itens quebrados, estão as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José; ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão

Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

Leia mais

Entenda o que está por trás da operação no Complexo da Penha

Até a tarde desta quarta-feira (02), 31 suspeitos foram presos na segunda fase da Operação Leviatã, que tenta prender traficantes e homicidas no Complexo da Penha. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A AÇÃO

As Polícias Civil e Militar realizam uma megaoperação no Complexo da Penha, em Vitória, e na Serra, na manhã desta quarta-feira (02), para prender traficantes e criminosos com envolvimento em homicídios no Espírito Santo.

A operação começou às 5h, quando o helicóptero do Notaer começou a sobrevoar a área. Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.

A operação Leviatã II visa o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão referentes às investigações de ataques que ocorreram a mando dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que controla o tráfico de drogas nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé e Gurigica.

De acordo com a polícia, o PCV é liderado por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana. Detido desde 2013, Beto lidera a organização criminosa que domina o Complexo da Penha.

As investigações apontam que, do lado de fora, a facção está sob o comando de Fernando Moraes Pereira, o Marujo, de 26 anos. Assim como Marujo, os comparsas Geovani Andrade Bento, o Vaninho, 24, Jaderson Barbosa Alves, o Mala Velha, 29, e Carlos André Mendonça de Jesus, André Capeta, 20, tem mandado de prisão expedidos pela Justiça.

Marujo e Vaninho são apontados como responsáveis pelo ataque a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, em fevereiro; a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, na Serra; e ao veículo incendiado da reportagem de uma rede de televisão, no dia da operação Leviatã I; além do incêndio a residências no morro da Piedade, em junho.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

complexo da penha

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais