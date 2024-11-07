Investigação mostra que jovem foi morto a tiros na Serra por ciúmes

À esquerda, Khaio, o jovem que foi assassinado. À direita, Hudson, réu pelo crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O resultado da investigação policial que apurou o assassinato de um motorista de aplicativo na Serra ocorrido no Natal de 2023 apontou que o crime cruel foi motivado por ciúmes. Khaio Luiz da Silva Pinheiro, tinha 23 anos, e foi morto a tiros enquanto dormia com a namorada.

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (7) que o suspeito —Hudson Carneiro Coelho, 36 anos — já foi preso, e a denúncia contra ele aceita pela Justiça, tornando-o réu pelo assassinato ocorrido em Lagoa de Jacaraípe. O delegado Marcelo Brito foi responsável pela investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e revelou que o crime foi motivado porque Khaio estava se relacionando com uma mulher que era ex-namorada de Hudson, o atirador.

A dinâmica do crime, segundo o delegado:

No Natal de 2023, por volta de meio-dia, Khaio foi à casa da mulher com quem estava se relacionando. O casal seguiu para uma praia de Jacaraípe, onde ficou durante à tarde.





Às 17 horas, os dois voltaram para a casa da mulher e dormiram. Por volta de 19h30, Hudson passou na porta da residência da ex-namorada e, tomado por ciúmes, voltou à casa dele —, que fica na região — e pegou uma arma de fogo.





Ele voltou em direção à casa da ex-namorada, pulou o muro, entrou no imóvel e viu Khaio dormindo com a mulher. Hudson dá um tiro para acordá-los. Aterrorizado, o casal acorda e Hudson começa a proferir ameaças de morte e xingamentos contra a moça e dá coronhada na cabeça dela.





Ele começa também a ameaçar o Khaio. Vai até a cozinha, pega uma faca e retorna ao quarto onde estava o casal. Khaio tenta sair do local e entra em luta corporal com o Hudson, que dispara contra o motorista com um tiro na cabeça. A vítima cai no chão e Hudson continua atirando.





Logo após, o suspeito foge do local. A mulher chegou a ficar internada por conta da coronhada.



Crueldade e "sangue frio"

Hudson já era um velho conhecido da Polícia Civil. Investigações apontam que ele era responsável pelo comando do tráfico de drogas nos bairros São Geraldo e Eldorado, na Serra, e que já se envolveu em outros crimes violentos antes.

Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e também por impossibilidade de defesa da vítima. Quando foi preso, em junho deste ano, estava em posse de drogas e, por conta disso, também foi autuado por tráfico.

"Importante frisar que Hudson tem histórico de ameaças contra outras namoradas. Sempre foi uma pessoa tóxica em relacionamentos. Possessivo" Marcelo Brito - Delegado e adjuntod a DHPP Serra

Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, Hudson estava preso até julho de 2023, quando recebeu o benefício de responder em liberdade. Meses depois, cometeu o assassinato. Atualmente ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana. A reportagem tenta localizar a defesa do homem denunciado. O espaço segue aberto para manifestação.

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