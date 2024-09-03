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Após denúncia

Estelionato sentimental: homem é preso no ES em investigação de golpe

A vítima que fez a denúncia mora em Teixeira de Freitas, na Bahia, e perdeu R$ 150 mil; investigações apontam que o homem enganou mais mulheres
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 set 2024 às 15:47

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 15:47

Um homem de 52 anos foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acusado de estelionato sentimental. Segundo as investigações policiais, ele se apropriou de R$ 150 mil de uma moradora de Teixeira de Freitas, na Bahia, com quem manteve um relacionamento de sete meses. 
  • Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homem teria convencido a mulher de que o valor — adquirido por meio de um empréstimo realizado pela vítima — seria utilizado para a compra de uma retroescavadeira em nome do casal e que o equipamento seria disponibilizado para aluguel, garantindo o retorno do investimento.

  • A mulher não só providenciou o empréstimo junto a uma instituição bancária como também transferiu os valores para contas de pessoas indicadas pelo suspeito, as quais ele alegava ser dos proprietários da retroescavadeira.

  • Alguns dias se passaram e o homem deixou de responder as mensagens ou atender ligações para dar satisfações sobre o dinheiro e a retroescavadeira. Com isso, a vítima fez uma denúncia e, em março deste ano, foi aberta uma investigação policial.

  • De acordo com a polícia baiana, foi descoberto que a mulher não teria sido a primeira vítima do acusado. Ele teria como prática conquistar a confiança das mulheres com quem se relacionava para praticar o golpe do estelionato.

  • A polícia baiana então pediu à Justiça que fosse expedido um mandado de prisão preventiva, o que foi acatado pelo Judiciário e cumprido pela Polícia Civil capixaba na segunda-feira (2) por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus.

  • As autoridades não divulgaram o nome do acusado, mas informaram que ele segue custodiado na Delegacia Regional de São Mateus à disposição da Justiça. 

O que é estelionato sentimental

Na prática, o estelionato sentimental é quando um dos parceiros se utiliza da confiança conquistada no relacionamento com o objetivo de obter, unilateralmente, vantagens financeiras às custas do outro. 

► Advogada Fayda Belo conversa sobre o assunto

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