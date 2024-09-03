Estelionato sentimental: homem é preso no ES em investigação de golpe

Um homem de 52 anos foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acusado de estelionato sentimental. Segundo as investigações policiais, ele se apropriou de R$ 150 mil de uma moradora de Teixeira de Freitas, na Bahia, com quem manteve um relacionamento de sete meses.
- Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homem teria convencido a mulher de que o valor — adquirido por meio de um empréstimo realizado pela vítima — seria utilizado para a compra de uma retroescavadeira em nome do casal e que o equipamento seria disponibilizado para aluguel, garantindo o retorno do investimento.
- A mulher não só providenciou o empréstimo junto a uma instituição bancária como também transferiu os valores para contas de pessoas indicadas pelo suspeito, as quais ele alegava ser dos proprietários da retroescavadeira.
- Alguns dias se passaram e o homem deixou de responder as mensagens ou atender ligações para dar satisfações sobre o dinheiro e a retroescavadeira. Com isso, a vítima fez uma denúncia e, em março deste ano, foi aberta uma investigação policial.
- De acordo com a polícia baiana, foi descoberto que a mulher não teria sido a primeira vítima do acusado. Ele teria como prática conquistar a confiança das mulheres com quem se relacionava para praticar o golpe do estelionato.
- A polícia baiana então pediu à Justiça que fosse expedido um mandado de prisão preventiva, o que foi acatado pelo Judiciário e cumprido pela Polícia Civil capixaba na segunda-feira (2) por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus.
- As autoridades não divulgaram o nome do acusado, mas informaram que ele segue custodiado na Delegacia Regional de São Mateus à disposição da Justiça.
O que é estelionato sentimental
Na prática, o estelionato sentimental é quando um dos parceiros se utiliza da confiança conquistada no relacionamento com o objetivo de obter, unilateralmente, vantagens financeiras às custas do outro.
► Advogada Fayda Belo conversa sobre o assunto
Estelionato sentimental: homem é preso no ES em investigação de golpe