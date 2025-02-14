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Primeira prisão

Investigação avança e polícia prende envolvido em assalto com reféns em Colatina

Um dos suspeitos, de 21 anos, foi detido na quinta-feira (13). Bandidos armados e encapuzados amordaçaram um casal durante assalto ocorrido em janeiro deste ano

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:16

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 fev 2025 às 16:16
Viaturas da Polícia Militar
Primeiro suspeito foi preso pela PM; investigação é tocada pela Polícia Civil  Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (13), um homem de 21 anos suspeito de envolvimento no roubo à residência de um casal em 21 de janeiro, no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Na ocasião, três criminosos armados e encapuzados, usando roupas falsas de policiais, algemaram, amordaçaram as vítimas e roubaram R$ 48 mil em gramas de ouro, mais de R$ 10 mil em transferências via Pix, R$ 6 mil em espécie, além de joias e relógios.
A prisão do suspeito, que não teve o nome divulgado, foi realizada pela Polícia Militar no bairro Jardim das Oliveiras, em São Gabriel da Palha. A Gazeta conversou nesta sexta-feira (14) com o delegado Dair Oliveira Junior, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, responsável pelas investigações do caso. Ele afirmou que as informações apuradas até o momento indicam que o crime foi planejado.
"Podemos deduzir que houve algum nível de organização, pois eram mais pessoas e se tratou de um roubo de grande proporção. Por ora, há a suspeita de que pelo menos outros três indivíduos estejam envolvidos, e estamos em busca deles. Tudo indica que foi um crime organizado, já que usaram camisas que imitavam uniformes policiais, atuaram em grupo e permaneceram um longo tempo com as vítimas", disse o delegado
Investigação avança e polícia prende envolvido em assalto com reféns em Colatina
A investigação indica que os criminosos fugiram em um carro preto com placa clonada, que foi apreendido poucos dias depois, também em São Gabriel da Palha. “A apreensão do veículo possibilitou a identificação de um dos envolvidos no roubo. Diante disso, representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária do suspeito, o que foi deferido”, afirmou o delegado Dair Oliveira Junior.

Relembre o crime 

  • O crime ocorreu em 21 de janeiro de 2025. Um casal teve a casa invadida por um trio armado e encapuzado;

  • De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram na casa conseguiram ouvir gritos de socorro. Eles forçaram o portão e entraram. As vítimas estavam algemadas no corrimão de uma escada e a mulher amordaçada. Os policiais libertaram o casal e eles contaram o que aconteceu;

  • A mulher revelou que os criminosos invadiram local pelos fundos, por volta das 9h. Eles estavam armados e mascarados. Inicialmente, os três se identificaram como policiais civis e disseram que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão e, por isso, a moradora permitiu a entrada deles na área interna. Logo em seguida, o trio anunciou o assalto;

  • O casal ainda revelou que foi ameaçado: os bandidos diziam que, se eles não entregassem a localização do cofre, iriam ser queimados. Segundo o morador, durante todo o ato os suspeitos falavam com alguém no telefone, por ligação, dando a entender que essa pessoa sabia da existência de ouro na casa.

O que foi roubado, segundo casal?

  • 80 gramas de ouro, avaliados em R$ 48 mil; 
  • R$ 6 mil reais em espécie; 
  • Duas caixas de som; 
  • Seis pares de tênis; 
  • Dois relógios; 
  • Duas alianças, 
  • Um cordão, 
  • Uma pulseira; 
  • R$ 10.100 em transferências via Pix;
  • O carro das vítimas.

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