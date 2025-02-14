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João Cirqueira

Artigo de Opinião

É psiquiatra
João Cirqueira

Ecoansiedade: quando o medo das mudanças climáticas afeta a saúde mental

Ela pode ser acompanhada de sentimentos de culpa pela percepção de que as ações pessoais contribuem para a crise climática, o que gera um ciclo de culpa e medo
João Cirqueira
É psiquiatra

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 14:41

Publicado em 

14 fev 2025 às 14:41
Nas últimas décadas, a relação das pessoas com o meio ambiente passou por mudanças drásticas. As alterações climáticas, antes percebidas como uma ameaça distante, agora se manifestam de maneira concreta e frequente. Eventos como ondas de calor recordes, secas prolongadas, enchentes devastadoras e incêndios florestais têm impactado não apenas o ambiente físico, mas também a saúde mental das populações.
Esse cenário deu origem ao termo “ecoansiedade”, que descreve o medo intenso e persistente frente às consequências das mudanças climáticas.
De acordo com a American Psychological Association (APA), a ecoansiedade pode ser definida como uma preocupação crônica com o destino do planeta. Esse sentimento é especialmente comum entre pessoas diretamente afetadas por desastres naturais, como comunidades que enfrentam deslizamentos de terra após chuvas intensas ou famílias que sofrem perdas em regiões atingidas por enchentes.

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Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam que o impacto ambiental na saúde mental é uma preocupação crescente, principalmente entre jovens. Um estudo da revista The Lancet Planetary Health aponta que 59% dos jovens de 16 a 25 anos em 10 países relatam se sentir muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas. Além disso, 84% afirmam sentir-se traídos pelos governos por não tomarem medidas efetivas contra o aquecimento global.
Embora a preocupação e a ansiedade em relação à crise ambiental sejam reações naturais, a ecoansiedade se caracteriza por um estado mais intenso, dada a gravidade dos problemas ambientais que estamos enfrentando nos últimos anos. Ela pode ser acompanhada de sentimentos de culpa pela percepção de que as ações pessoais contribuem para a crise climática, o que gera um ciclo de culpa e medo.
No Brasil, as condições urbanísticas precárias de muitas cidades agravam esse quadro. Bairros com infraestrutura deficiente, como áreas favelizadas e regiões sem planejamento adequado, estão mais expostos às consequências das mudanças climáticas. Ondas de calor afetam mais intensamente locais com baixa arborização e excesso de concreto, enquanto problemas de drenagem tornam enchentes frequentes e devastadoras. A ocupação irregular de encostas também aumenta o risco de deslizamentos, levando famílias inteiras a conviver com a constante sensação de vulnerabilidade.
Embora seja importante reconhecer a gravidade da ecoansiedade, ela não é uma condição imutável. Há maneiras de aumentar a resiliência frente a esse sofrimento. A conexão com amigos e familiares e o engajamento positivo nas comunidades podem oferecer suporte emocional e diminuir a sensação de impotência.
Planeta, meio ambiente e as mudanças climáticas
Planeta, meio ambiente e as mudanças climáticas Crédito: user6702303/Freepik
A ecoansiedade, embora não seja um diagnóstico formal, é um reflexo de uma nova forma de sofrimento mental que exige atenção. Esse tema deve ser abordado como uma questão de saúde pública, com investimentos em políticas que promovam tanto o cuidado psicológico das populações vulneráveis quanto a mitigação das mudanças climáticas.
É fundamental reconhecer que a condição não é apenas uma resposta emocional aos eventos climáticos, mas um reflexo do impacto do estresse ambiental nas pessoas. Profissionais de saúde mental devem estar atentos a essa realidade, ajudando indivíduos a lidar com o medo, a incerteza e a sensação de impotência que a crise climática provoca.
Ações coletivas para o cuidado da saúde mental, alinhadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, são essenciais para mitigar os efeitos desse sofrimento crescente.

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