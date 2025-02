Operação da polícia

Instituição para idosos é interditada por irregularidades sanitárias na Serra

Operação realizada pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa e Vigilância Sanitária revelou condições inadequadas e graves problemas em duas instituições do tipo na Grande Vitória

3 min de leitura min de leitura

O local foi encontrado em condições inadequadas de funcionamento. (Divulgação | Polícia Civil)

Uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), localizada no bairro Cidade Nova, na Serra, foi interditada devido a graves irregularidades sanitárias e estruturais, após uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), em parceria com a Vigilância Sanitária (Visa) e o Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Pessoa Idosa da Serra (Comids), nesta quinta-feira (20).

Em Novo Brasil, Cariacica, outra ILPI foi averiguada após ser encontrando condições irregulares e a presença de idosos misturados a pessoas com transtornos mentais. Os nomes das instituições não foram divulgados.

Durante a ação, as equipes encontraram 16 pessoas na unidade da Serra, sendo 11 idosos. Além das condições inadequadas de funcionamento, os agentes constataram que o cozinheiro da instituição tinha um mandado de prisão em aberto, resultando na detenção dele. Todos os alimentos armazenados foram apreendidos e descartados, pois estavam impróprios para consumo.

A titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, delegada Milena Gireli, ressaltou a gravidade das condições encontradas na Instituição de Longa Permanência para Idosos, interditada na Serra. A delegada explicou que, apesar da alegação da instituição de ser um centro terapêutico, as irregularidades eram evidentes.

Instituição para idosos é interditada por irregularidades sanitárias na Serra

“O órgão alegava que era um centro terapêutico, onde os internos, usuários de drogas, estavam sendo tratados. No entanto, esses internos estavam sendo utilizados para cuidar dos idosos”, disse a delegada Milena Gireli.

Encontramos alimentos vencidos, estruturas inadequadas e a ausência de enfermeiros e cuidadores. Além disso, descobrimos que a instituição também abrigava dependentes químicos, que dividiam o mesmo espaço com os residentes, o que compromete ainda mais a segurança e o bem-estar dos idosos Milena Gireli • Delegada

Paralelamente, outra equipe da DEPPI e da Vigilância Sanitária esteve no bairro Novo Brasil, em Cariacica, para averiguar a situação de uma segunda ILPI, administrada pelo mesmo responsável pela casa interditada na Serra. “No local, encontramos dez residentes, sendo quatro idosos, misturados com pessoas com transtornos mentais, o que torna o local irregular e impróprio”, detalhou a delegada.

Instituições para idosos são interditados na Grande Vitória Tela cheia 1 de 19

Ela destacou que esse tipo de instituição costuma mudar de endereço com frequência para escapar da fiscalização.

“Nós chamamos esse tipo de instituição de itinerante, pois são locais que costumam mudar de endereço com frequência, com o objetivo de burlar e fugir da vigilância e da polícia. Quando uma instituição é interditada, os idosos são encaminhados para familiares ou para um novo Lar de Idosos, por isso, ao abrir um novo local, novas vítimas surgirão”, disse Milena Gireli.

Segundo a delegada, os donos dos locais serão chamados a comparecer à delegacia e, inicialmente, indiciados por negligência.

Orientações

Sobre os cuidados na escolha de uma instituição, a delegada Milena Gireli enfatizou a responsabilidade dos familiares.

“É de responsabilidade de um familiar verificar se o cuidador de idoso tem bons antecedentes, pois você está escolhendo uma pessoa para cuidar de um parente que você ama. E no caso de uma instituição, é necessário averiguar com antecedência se o local conta com condições adequadas para manter os cuidados à pessoa idosa. Caso você, familiar, não tenha condições de manter uma instituição, procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o serviço público te auxiliará a encontrar um Lar de Idosos com estrutura adequada”, frisou a delegada.

Ela ressaltou ainda que as vítimas muitas vezes têm dificuldade de denunciar os crimes. “A violência contra o idoso pode vir de familiares, pessoas que eles amam, dificultando o relato. Já no caso das instituições, as vítimas ficam com medo de denunciar, pois muitas vezes não têm outro lugar para morar”, complementou.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta