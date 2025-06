Violência

Inquilino é esfaqueado por dono de imóvel em São Mateus

A vítima contou à Polícia Militar que deixou um amigo morar na residência, o que teria irritado o proprietário

Um inquilino foi esfaqueado nas costas durante uma briga com o dono do imóvel em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (25). O crime ocorreu no bairro Sernamby, e a vítima contou à Polícia Militar que deixou um amigo morar na residência, o que teria irritado o proprietário.>