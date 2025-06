30 de junho

Santa Casa de Colatina reforça aviso sobre fim de atendimentos no PA

A Santa Casa de Misericórdia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, reforçou nesta quinta-feira (26) o aviso de que o serviço de Pronto Atendimento (PA) terá o último dia de atendimento ao público na próxima segunda-feira (30). A partir do dia 1º de julho, o setor será desativado. Segundo o hospital, a decisão partiu da prefeitura, que optou por não renovar o contrato.