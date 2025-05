Crime planejado

Informação falsa motivou roubo que acabou em morte de empresário no ES

Rudiomar Teixeira foi executado ao chegar em casa em São Gabriel da Palha. Três homens, de 21, 23 e 27 anos, estão presos. Joselma Pereira, apontada como "cabeça", está foragida

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:59

A Polícia afirma que Rudiomar Teixeira (à esquerda) foi executado em um plano articulado por Joselma Pereira de Barros Ramos (à direita), que está foragida. Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta

A polícia concluiu, nesta quinta-feira (29), as investigações sobre o assassinato do empresário Rudiomar Teixeira, de 58 anos, conhecido como "Mazinho", durante um roubo à residência dele, no momento em que chegava de carro em casa, no dia 16 de agosto do ano passado, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. >

Segundo a polícia, os executores do crime — três homens, de 21, 23 e 27 anos — estão presos. Apontada pela Polícia Civil como mentora do crime, Joselma Pereira de Barros Ramos, 39 anos, está foragida e segue procurada. Segundo a polícia, grupo planejava roubar "milhões" que, conforme as informações recebidas pelos indiciados, a vítima teria em casa — mas, segundo as investigações, isso não correspondia à realidade.>

Rudiomar Teixeira, de 58 anos, foi executado assim que chegou em casa, no dia 27 de agosto do ano passado? Crédito: Acervo pessoal

Polícia detalha crime

No dia do crime, apontaram as investigações, a vítima havia saído de casa para assistir com amigos a uma partida de futebol do Flamengo, time do coração. Em seguida, por volta de 00h19, retornou para casa em um carro. >

“Dois indivíduos aguardavam na garagem, escondidos dentro do cemitério. Ao estacionar, a vítima foi surpreendida pelos suspeitos armados. Um deles tentou invadir a casa, mas foi impedido por um portão de ferro, enquanto o outro tentou amarrar Mazinho. Ao reagir, foi alvejado com sete disparos a curta distância, atingindo principalmente tórax, costas e ouvido”, detalha o delegado Valdimar Chieppe, titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha.>

>

Matar e roubar

Segundo o delegado, os suspeitos fugiram pulando o muro do cemitério que fica próximo à residência, no Centro da cidade, abandonando uma mochila contendo gasolina, corda, balaclava, fita e máscara — o que indica, segundo a polícia, a intenção de roubo seguido de morte, e não apenas uma execução. >

“As investigações identificaram que, além dos dois atiradores, uma terceira e quarta pessoas participaram do crime, usando o Ford Ka para transporte. O veículo foi rastreado por câmeras e possuía características distintas, além de circular por rotas alternativas para evitar detecção. A placa verdadeira foi identificada e verificado que o carro pertencia a um homem, que o alugou para Joselma, responsável por levar os atiradores até a residência da vítima e, após a ação criminosa, resgatá-los do local”, disse o delegado.>

Um dia antes do crime, segundo os investigadores, os suspeitos — Joselma Pereira de Barros Ramos, além de três homens, de 21, 23 e 27 anos — se encontraram na cidade de São Gabriel da Palha, onde realizaram levantamentos prévios sobre o local do crime e definiram a rota de fuga. Após coletarem essas informações, retornaram para Linhares e, na noite seguinte, voltaram a São Gabriel da Palha para executar o crime.>

Segundo a polícia, Joselma já era investigada por outro assassinato recente. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada pela Justiça, não sendo mais localizada quando foi emitida nova ordem de prisão pelo assassinato em São Gabriel da Palha. >

“O inquérito indicou que ela estaria envolvida em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e teria alugado o carro utilizado no crime. Testemunhas e interrogatórios apontam que Joselma conhecia a vítima e mantinha uma relação comercial com ele, sendo Mazinho um agiota da região”, explicou o delegado.>

Dinheiro em casa

A informação que o grupo criminoso tinha era que o Mazinho, como agiota, guardava R$ 3 milhões em casa. Por isso, eles vieram roubá-lo. Mas, na verdade, ele não tinha esse valor" Valdimar Chieppe Delegado de São Gabriel da Palha

"Ele era um agiota, sim, mas não guardava dinheiro na residência. Os depoimentos indicaram que o máximo que ele mantinha em casa era R$ 5 mil, R$ 3 mil, que era o dinheiro que usava no mês mesmo. Não tinha cofre, nem nada. Só que eles receberam essa informação de que havia R$ 3 milhões em dinheiro, e por isso vieram roubá-lo", explicou o delegado.>

Segundo a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica recolheu impressões digitais na cena do crime que, após exames periciais, foram identificadas como pertencentes aos possíveis autores dos disparos, ambos já indiciados pela prática de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.>

Durante a investigação, segundo a polícia, "foi fundamental a análise do telefone celular de Joselma, apreendido e examinado pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) da PCES, que revelou importantes elementos sobre a comunicação e a logística entre os envolvidos. Além disso, dados telefônicos de todos os suspeitos confirmaram a presença deles no perímetro da residência antes, durante e após o crime, momento em que fugiram para a cidade de Linhares", informou a corporação.>

A Polícia Civil acrescentou que "com base nas provas robustas colhidas, os envolvidos foram formalmente identificados e indiciados pela prática do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público (MPES) para as providências cabíveis". >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta