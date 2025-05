Colisões com caminhões

Treze alunos do Ifes ficam feridos em acidentes em Santa Teresa e Cachoeiro

Uma das colisões envolveu dois ônibus levando, ao todo, 45 estudantes do Ifes de Santa Teresa; em Cachoeiro de Itapemirim, uma estudante sofreu acidente quando estava chegando de carro ao campus

Publicado em 29 de maio de 2025 às 09:55

À esquerda, o acidente em Santa Teresa; à direita, em Cachoeiro Crédito: Montagem com imagens de Redes Sociais

Dois acidentes registrados na noite de quarta-feira (28) deixaram feridos treze alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e um motorista de ônibus. Um deles foi em Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, onde uma colisão frontal na ES 080 envolvendo um caminhão e dois coletivos que transportavam, ao todo, 45 estudantes da instituição no município, deixou 12 deles com ferimentos, além de um condutor, que ficou preso às ferragens. Já em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, uma aluna de 36 anos dirigia um carro e colidiu com um caminhão na BR 482, quando estava chegando ao campus. As 14 vítimas foram socorridas e levadas para hospitais. >

Sobre a ocorrência em Santa Teresa, a Polícia Militar informou que a colisão aconteceu no distrito de Santo Antônio, quando, em uma tentativa de ultrapassagem em uma curva, um caminhão atingiu de raspão um ônibus que transportava 15 estudantes do Ifes, e o veículo rodou na pista e atingiu um barranco, deixando uma jovem ferida. Na sequência, o mesmo caminhão colidiu de frente com o outro coletivo que vinha atrás com 30 estudantes. O motorista e 11 alunos que ocupavam esse segundo ônibus ficaram feridos. O condutor precisou ser resgatado das ferragens.>

Conforme a apuração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, os treze feridos nesse acidente de Santa Teresa foram levados para hospitais da região, e alguns precisaram ser transferidos para unidades médicas da Grande Vitória.>

Estudante fraturou a bacia em acidente em Cachoeiro

Motor do Honda Fit foi arremessado para o acostamento com impacto da batida Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A colisão entre o caminhão, que estava transportando granito, e um carro dirigido por uma estudante do Ifes em Cachoeiro de Itapemirim deixou o automóvel, um Honda Fit, praticamente destruído e teve o motor foi arremessado para o acostamento da via com o impacto da batida. O acidente aconteceu bem próximo do campus da instituição no município, na localidade de Morro Grande. Não foram informados detalhes sobre a dinâmica da batida, mas a reportagem da TV Gazeta Sul apurou que o local estava mal iluminado.>

>

A vítima ficou presa às ferragens e foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirá-la. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Fontes do Ifes informaram à reportagem de A Gazeta que a mulher fraturou a bacia, mas se recupera bem.>

Ambos acidentes aconteceram por volta das 19h e causaram interdições nas pistas, que foram liberadas ainda durante a noite. A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil, mas ainda não teve retorno até a publicação desta matéria.>

Semanas atrás, dois alunos do Ifes morreram em acidente

Os acidentes aconteceram quase três semanas após dois estudantes do Ifes de Santa Teresa morrerem em acidente envolvendo uma picape, que capotou e caiu em uma ribanceira na ES 261, na região de Rio Saltinho, em Santa Teresa. As vítimas, Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, de 17 anos, e Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18, faziam os cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrados ao Ensino Médio, respectivamente, e pegaram carona com um conhecido, identificado como José Carlos Batista de Mello, de 68 anos. O homem foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor. >

*Com informações dos repórteres Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, e Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste>

