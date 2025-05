Em Barra do Garças

Suspeito de mandar matar ex-mulher em Barra de São Francisco é preso no Mato Grosso

Rafael da Silva Maroto, segundo a polícia, encomendou morte de Jaqueline Souza Bonifácio, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime ocorreu em 28 de fevereiro

A Polícia Civil informou nessa quarta-feira (28) que Rafael da Silva Maroto foi preso na última sexta-feira (23), na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato da ex-companheira, Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro. >