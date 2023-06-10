Homem tenta furtar bicicleta e leva tiro de vigilante de igreja em Vitória

Homem é socorrido após ser baleado em Vitória Crédito: Foto leitor

Um homem foi baleado quando entrava no estacionamento lateral da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Reta da Penha, em Vitória , por volta das 8 horas deste sábado (10). Segundo informações passadas pelos militares que atenderam a ocorrência à TV Gazeta, ele tentava furtar bicicletas de fiéis quando foi surpreendido por um vigilante do templo.

Conforme a Polícia Militar informou, em nota, um vigilante da igreja viu o suspeito com um alicate cortando a corrente que prendia uma bicicleta na tentativa de furtá-la. Esse vigilante então gritou para o suspeito parar com a ação e, ao perceber que seria abordado, o indivíduo tentou ameaçar um segundo segurança com o alicate para fugir do local.

Foi nesse momento que o segundo vigilante reagiu e atirou no suspeito, que foi atingido por um tiro na altura da virilha e ficou caído na porta do estacionamento da igreja.

Em seguida, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por funcionários da igreja. O suspeito recebeu os primeiros socorros na ambulância do Samu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.

O templo estava lotado na hora da ocorrência e o vigilante que atirou no suspeito foi levado para prestar depoimento à Polícia Civil no DPJ de Vitória.

De acordo com apuração da TV Gazeta, o homem já teria entrado no local outras vezes na tentativa de furtar a igreja.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória e deverá ser investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.