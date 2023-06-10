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Na Reta da Penha

Homem tenta furtar bicicleta e leva tiro de vigilante de igreja em Vitória

Suspeito foi surpreendido no estacionamento do templo religioso, de acordo com militares que atenderam a ocorrência; ele foi levado para o antigo Hospital São Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2023 às 11:27

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 11:27

Homem é socorrido após ser baleado em Vitória
Homem é socorrido após ser baleado em Vitória Crédito: Foto leitor
Um homem foi baleado quando entrava no estacionamento lateral da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Reta da Penha, em Vitória, por volta das 8 horas deste sábado (10). Segundo informações passadas pelos militares que atenderam a ocorrência à TV Gazeta, ele tentava furtar bicicletas de fiéis quando foi surpreendido por um vigilante do templo.
Conforme  a Polícia Militar informou, em nota, um vigilante da igreja viu o suspeito com um alicate cortando a corrente que prendia uma bicicleta na tentativa de furtá-la. Esse vigilante então gritou para o suspeito parar com a ação e, ao perceber que seria abordado, o indivíduo tentou ameaçar um segundo segurança com o alicate para fugir do local.
Foi nesse momento que o segundo vigilante reagiu e atirou no suspeito, que foi atingido por um tiro na altura da virilha e ficou caído na porta do estacionamento da igreja.
Em seguida, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por funcionários da igreja. O suspeito recebeu os primeiros socorros na ambulância do Samu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.
O templo estava lotado na hora da ocorrência e o vigilante que atirou no suspeito foi levado para prestar depoimento à Polícia Civil no DPJ  de Vitória.

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De acordo com apuração da TV Gazeta, o homem já teria entrado no local outras vezes na tentativa de furtar a igreja.
A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória e deverá ser investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.
Com informações da TV Gazeta

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